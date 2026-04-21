Piden remover a directora del Hospital de San Antonio tras contratar a exministra que llamó a Héctor Llaitul: "Esto ya no da para más"

La designación de la Dra. Jeanette Vega Morales como nueva subdirectora Médica de Gestión Asistencial del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio desató una fuerte controversia este lunes 20 de abril; esto, luego de que el propio establecimiento asistencial informara su nombramiento a través de redes sociales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Exenta N° 1022 y fue comunicada públicamente por el recinto de salud sanantonino, que además señaló que "expresamos nuestro profundo agradecimiento al Dr. Alex Gómez Macías por su compromiso y labor desarrollada en la subrogancia durante este período, y damos la cordial bienvenida a la Dra. Vega en sus nuevas funciones".

Sin embargo, la polémica surgió casi de inmediato, luego de que se advirtiera que la nueva autoridad del recinto es la exministra de Desarrollo Social del Gobierno de Gabriel Boric, quien dejó su cargo en 2022 en medio de una controversia vinculada a un contacto con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Cabe recordar que un informe reservado de la Policía de Investigaciones dio cuenta de un llamado telefónico que una asesora de la entonces ministra efectuó el 11 de mayo de 2022 a Llaitul, luego de que este realizara un llamado a “organizar la resistencia armada”. A raíz de este episodio, el 25 de agosto de ese año, el entonces Presidente Boric anunció que aceptaba la renuncia de Vega a la cartera.

El episodio fue recordado por el diputado Luis Fernando Sánchez, quien cuestionó duramente el nombramiento, diciendo a Puranoticia.cl que "es descabellado que la directora del Hospital de San Antonio (Loreto Maturana Gatica) pretenda poner ahí en un cargo de subdirectora a una exministra de Gabriel Boric, que dejó el cargo por haber estado teniendo conversaciones impropias con un terrorista".

El parlamentario del Partido Republicano por el Distrito 7 de Valparaíso agregó que "esto claramente ya no da para más. Es necesario que la directora de ese hospital renuncie porque claramente no está alineada con los objetivos del Gobierno".

Asimismo, sostuvo que lo que pretende la directora es “amarrar y usar este hospital como un botín para seguir manteniendo atados dentro de la administración del Estado a personas que ya no cuentan con la confianza de todos los chilenos”.

La designación de Jeanette Vega en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio abre así un nuevo foco de tensión política en la región de Valparaíso, reactivando cuestionamientos por su salida del Gobierno y generando críticas desde el mundo parlamentario respecto de los criterios utilizados para su nombramiento.

PURANOTICIA