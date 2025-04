Piden que Contraloría audite a organismos públicos por mitigación de socavones en Reñaca

Tras las primeras lluvias de otoño, este domingo 30 de marzo se produjo un nuevo deslizamiento de lodo en el sector de Reñaca, específicamente donde está emplazado el edificio Euromarina II, donde en el invierno de 2024 se registro un gigantesco socavón. Ahora el barro desde la ladera del cerro se deslizó hacia el edificio Eurovista, afectando parte del estacionamiento subterráneo.

Bajo este contexto, el diputado Andrés Celis acudió hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar una auditoría y un pronunciamiento jurídico sobre las actividades de reparaciones y obras de mitigación en materia de socavones, desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Delegación Presidencial Regional (DPR), el ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la Municipalidad de Viña del Mar.

Lo que está requiriendo el parlamentario es que la Contraloría Regional haga una auditoría al plan de reconstrucción, ya que, de acuerdo con la información entregada por técnicos en la materia, se hacen inviables las medidas implementadas por la autoridad para afrontar una eventual catástrofe que significaría el colapso de las edificaciones en un invierno que se aproxima.

“Hasta hoy día, no conocemos ningún plan relacionado con qué es lo que sucedería, por ejemplo, si mañana ocurre un desplazamiento mayor de tierras y le corresponde a un ente público el confeccionar, redactar un plan para saber qué deben hacer aquellas personas que están en esos lugares. No sabemos las obras que ha realizado el Serviu, no tenemos conocimiento de la utilidad, si han sido las debidas, cuánto ha sido el monto, si han sido bien ejecutadas”, sostuvo.

La solicitud de auditoría tiene como antecedentes los hechos ocurridos durante 2023 y 2024 que afectaron al sector de Cochoa (en Reñaca), poniendo en evidencia la precariedad del suelo del lugar para el levantamiento de edificios de departamentos, así como las autorizaciones técnicas para las construcciones. Las propiedades afectadas fueron: edificio Kandinsky el 22 de agosto 2023, el edificio Santorini Norte el día 11 de septiembre 2023 y el edificio Euromarina II ocurrido el 9 de junio de 2024 y también el domingo 30 de marzo de 2025.

En el texto que el diputado entregó en la Contraloría, también menciona los daños ocasionados en la ruta CH-64 del Camino internacional donde hubo un socavón que hizo colapsar la calzada la que estuvo inhabilitada durante nueve meses y hace unos días, precisamente concluyó la reparación del socavón de aproximadamente 20 metros, generado en 2024 por las intensas lluvias. De esta manera, se habilitó el tránsito vehicular en ambas calzadas.

Según el parlamentario es necesario que se determine con claridad el estado de ejecución y calidad de las acciones implementadas por las autoridades para hacer frente al socavón de Viña del Mar, en el sector de Cochoa, Reñaca y en la ruta CH 64 Camino Internacional.

LA RESPONSABILIDAD DEL MOP

Celis indicó que el Ministerio de Obras Públicas constituye uno de los órganos del Estado que se ha sindicado como el principal responsable de los problemas que han surgido en el sector residencial de Concón, al no haber adecuado, desde el punto de vista de ingeniería, los ductos de conducción de aguas lluvias en el sector. “La ministra del ramo (Jessica López) en declaraciones a la prensa, expuso la responsabilidad de esta repartición, dejando en evidencia una serie de trabajos poco coordinados con otras reparticiones de Estado con competencia en esta materia. También es posible observar que la Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del mismo ministerio, no ha realizado un plan técnico acorde a la emergencia que implica un eventual derrumbe de los edificios. Tampoco hay por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo una actividad colaborativa que implique derechamente una acción positiva tendiente a la regularización, lo antes posible, que evite el colapso de las edificaciones”.

El parlamentario apuntó sus críticas hacia el rol que ha desempeñado la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso en materia de seguridad y prevención, asegurando que esta institución, “ha sido superada en sus facultades de mantener el orden y la seguridad, ya que no obstante el estado de inminente colapso de las edificaciones, no se ha implementado un plan de seguridad que evite robos y otros delitos al interior de las propiedades, hoy abandonadas por sus propietarios por orden de la autoridad”. En este mismo sentido, Celis manifestó que “tampoco conocemos cuál ha sido el rol de las delegaciones presidenciales en cuanto a seguridad en el entorno de donde se produjeron los socavones”.

También precisó que es importante que se pueda “determinar si las autoridades sindicadas como responsables en esta materia, han desplegado todas sus capacidades técnicas-jurídicas y de ingeniería para responder de manera adecuada ante los peligros que podría ocasionar un eventual colapso de las edificaciones de las construcciones edificadas, fundamentalmente en el sector de Cochoa, Reñaca, de la comuna de Viña del Mar”.

El parlamentario, finalmente, se hizo la siguiente pregunta: “¿Dónde están las obras realizadas y todos sus antecedentes? ¿Qué hizo la Municipalidad de Viña del Mar sobre la limpieza de los resumideros, de las quebradas, después de la generación del socavón?”.

