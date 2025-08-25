Piden investigar aumento de hasta casi 20 mil licencias médicas de funcionarios del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso

El diputado de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, solicitó investigar el aumento de licencias médicas de funcionarios del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, las que aumentaron a casi 19.953 en un año, de acuerdo a un reportaje. Esto, en medio de los cuestionamientos tras los informes de Contraloría sobre el mal uso de los justificantes médicos y que, en este caso, tienen impacto directo en la atención en salud.

El parlamentario del Distrito 7 reconoció que “existe un alto ausentismo en todos los hospitales del país” y recordó que el reportaje da cuenta de lo habitual de la práctica y expone una serie de casos donde las licencias se han utilizado para extender días de vacaciones, realizar trámites y hasta para poder realizar atenciones en el sistema de salud privado.

"Se ha cruzado esa información por parte de la Contraloría General de la República con aquellos que entraron y salieron del país durante el período que estaban con licencia médica, y se está investigando quiénes hicieron mal uso de estos instrumentos de reposo laboral”, sostuvo el legislador del Partido Radical.

Por lo mismo, manifestó que “se tienen que hacer todas las investigaciones necesarias en todos los estamentos, por supuesto, respecto a quienes eventualmente hayan hecho mal uso de licencias médicas”.

Finalmente, afirmó que las indagatorias y las sanciones ayudan “para que esta mala práctica finalmente sea erradicada”.

