Piden fiscalizar crisis en el Parque Cultural de Valparaíso tras nombramiento de directivo con antecedentes por fraude al Fisco

El diputado e integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara, Hotuiti Teao, solicitó una vez más que se convoque con urgencia a una nueva sesión especial de la instancia fiscalizadora para abordar la crítica situación del Parque Cultural de Valparaíso.

Esto, no solo porque en la última sesión del 19 de mayo no se obtuvieron respuestas claras por parte de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y de las subsecretarías de Cultura y las Artes, Jimena Jara, y también del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, respecto a la grave crisis administrativa e institucional que afecta al recinto, sino que también por el reciente nombramiento en el directorio de Vladimir Morales, ex funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar, condenado el año 2010 por fraude al fisco.

“Como integrante de la comisión de Cultura, llevo meses insistiendo en la necesidad de fiscalizar al Parque Cultural de Valparaíso. En la última sesión que solicité para abordar el tema en presencia de la Ministra de Cultura y las subsecretarías de Cultura y de Patrimonio, no se entregaron respuestas satisfactorias y ahora nos enteramos que un nuevo integrante del directorio tiene antecedentes penales por fraude al fisco. Esto es completamente inadmisible en una institución que ya viene arrastrando múltiples deficiencias”, señaló el diputado Teao.

El parlamentario agregó que “Vladimir Morales habría sido condenado por su participación en la compra irregular de pasajes mediante facturas falsas, generando un perjuicio fiscal superior a los 20 millones de pesos. Un miembro del directorio no puede tener los papeles manchados, menos aún en una institución que debe recuperar la confianza de la ciudadanía tras tantas polémicas que arrastra. Lo mínimo es tener estándares éticos claros para quienes asumen cargos de dirección en espacios culturales financiados -en algún grado- con fondos públicos”.

“Es por eso que no solo pido se oficie nuevamente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que se aclaren los criterios utilizados en el nombramiento de Morales, sino que pido una nueva instancia en la comisión para que se convoque a las autoridades nacionales a dar recuenta de aquello y de la situación financiera y administrativa completa del parque”, sentenció el legislador.

“Este recinto le pertenece a la ciudadanía y no puede seguir siendo administrado con falta de transparencia, cuestionamientos éticos y silencio institucional”, concluyó.

PURANOTICIA