Piden explicaciones por ruidos, humedad y eventuales irregularidades urbanísticas en sector Recreo de Viña del Mar

El diputado Andrés Celis ofició a la Seremi de Salud y a la Seremi del Medio Ambiente de la región de Valparaíso, además de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y al Departamento de Patentes Comerciales de la Municipalidad, debido a una compleja situación que está afectando a vecinos del sector de Recreo.

La acción se origina por el funcionamiento de la empresa Tecnoera, ubicada en el sector, la cual, según antecedentes entregados por los propios vecinos, estaría generando ruidos molestos de carácter permanente, eventuales episodios de contaminación ambiental, además de inundaciones y aumento de humedad en viviendas colindantes.

De acuerdo con la información recopilada, estas afectaciones se vincularían a la existencia de un estanque de acumulación de agua, presuntamente asociado al funcionamiento continuo de equipos eléctricos y electrónicos, cuya operación no sería compatible con un entorno residencial.

En el oficio, el parlamentario RN expuso que se trata de un problema que no es sencillo, ya que involucra materias sanitarias, ambientales, urbanísticas y municipales, con competencias distribuidas entre distintos organismos del Estado, lo que hace indispensable una revisión integral de la situación.

Asimismo, los vecinos señalan haber realizado reiteradas denuncias ante la Municipalidad de Viña del Mar, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces que permitan dar solución al problema.

El diputado Celis señaló que "lo que está ocurriendo en el sector Recreo no puede seguir normalizándose, porque estamos hablando de vecinos que llevan meses conviviendo con ruidos permanentes, humedad en sus viviendas y una incertidumbre total respecto de si esta empresa cumple o no con la normativa vigente. Por eso oficié a todas las autoridades competentes, ya que este es un problema complejo que involucra salud, medio ambiente y ordenamiento territorial, y que requiere respuestas claras y fiscalizaciones efectivas".

Ante este escenario, solicitó que las autoridades informen si se han realizado fiscalizaciones en terreno dentro del ámbito de sus competencias y, en caso de no existir antecedentes, que estas sean instruidas. Además, requirió detallar si la empresa cuenta con todas las autorizaciones sanitarias, ambientales y municipales vigentes, indicando fechas de otorgamiento y condiciones.

El oficio también pide precisar si la actividad desarrollada por la empresa es compatible con el uso de suelo permitido conforme al Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, así como informar si se han constatado infracciones a la normativa sanitaria, ambiental, de ruidos, urbanística o de patentes comerciales, y las medidas correctivas o sancionatorias adoptadas o en evaluación.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA