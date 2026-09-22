Piden evaluar alternativas ante cierre de Carampangue y restricciones en Av. Altamirano

Ante el inminente cierre de calle Carampangue, previsto para este miércoles 23 de septiembre, y los problemas de conectividad que ya enfrenta Playa Ancha debido a las restricciones en avenida Altamirano, el diputado Luis Cuello elevó un oficio a las seremis de Obras Públicas y de Transportes, además de la Delegación Presidencial Regional, para que evalúen con urgencia alternativas que permitan mitigar el impacto de ambas situaciones en los cerca de 130 mil habitantes del sector.

Cabe recordar que organizaciones vecinales del sector han solicitado postergar el cierre mientras no exista una alternativa que permita garantizar la conectividad de Playa Ancha frente a las restricciones que todavía mantiene avenida Altamirano.

El parlamentario del Partido Comunista por el Distrito 7 respaldó las demandas de las organizaciones vecinales y llamó a las autoridades a fortalecer el diálogo con la comunidad para abordar las consecuencias del cierre de Carampangue.

“Tanto la Agrupación de Juntas de Vecinos de Playa Ancha como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (Unco) de Valparaíso han levantado la voz, se han unido y han cuestionado este cierre de Carampangue mientras no se termine de reparar la avenida Altamirano, porque significa que los habitantes de Playa Ancha están sufriendo, padeciendo enormes dificultades para trasladarse”, señaló.

De igual forma, Cuello agregó que "lo que demandan los vecinos es un mayor diálogo de la autoridad y en eso nosotros los respaldamos. Pedimos que se intensifique el diálogo, con la escucha a los vecinos por parte de las autoridades”.

Finalmente, el parlamentario enfatizó la urgencia de adoptar medidas que permitan mitigar el impacto sobre los desplazamientos desde y hacia Playa Ancha.

“Quisiera que se oficie tanto a la Seremi de Obras Públicas como de Transporte y al Delegado Presidencial para que, en un corto plazo se pueda examinar algún camino intermedio que facilite la vida y que facilite la conectividad para los vecinos y vecinas de Playa Ancha”, concluyó Cuello.

PURANOTICIA