Piden descentralizar regulación del SAMU en San Antonio ante demoras en atención

Una visita al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio dejó en evidencia preocupaciones urgentes sobre el funcionamiento del servicio de urgencias y del SAMU en la provincia. El senador socialista Tomás de Rementería, junto a la concejala Paola Améstica, sostuvo un encuentro con funcionarios de la FENATS y dirigentes de la Multigremial del hospital, quienes compartieron testimonios sobre deficiencias que, según señalaron, han tenido consecuencias graves para la población.

La centralización de la regulación de llamadas de emergencia en Valparaíso fue uno de los puntos más críticos abordados. Para el senador, esta medida ha generado demoras que afectan directamente la capacidad de respuesta de las ambulancias en San Antonio y otras comunas del litoral.

“Conversamos con los funcionarios de la Fenats, Afutens y la Multigremial de base del hospital, y hemos podido llegar a la conclusión, además de una serie de testimonios que nos han llegado de vecinos, que tenemos que cambiar algo con el servicio de urgencia”, afirmó De Rementería.

El legislador cuestionó que la regulación de las llamadas esté centralizada fuera del territorio afectado. “La base de funcionamiento y de regulación de los SAMU cuando uno llama al 133 no puede estar en Valparaíso. Las personas de Valparaíso no conocen las calles de San Antonio, no conocen las calles de El Quisco, de Algarrobo, de Cartagena, de El Tabo”, declaró.

En esa línea, confirmó que ya solicitó cambios concretos a las autoridades sanitarias: “Por eso es necesario y le hemos pedido a la ministra de Salud y el día viernes a la directora del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que vuelva a haber una base de regulación y que el contacto telefónico sea directo con San Antonio para mejorar la atención”.

De Rementería agregó que estas fallas en el sistema de respuesta han tenido consecuencias dolorosas: “Hemos visto personas que han fallecido, que han tenido agravamiento de sus condiciones médicas por la demora, por el desconocimiento de los operadores telefónicos en el tema de las ambulancias”.

