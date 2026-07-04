Piden apoyo psicológico al Minsal por cierre de Colegio María Auxiliadora en Viña del Mar

La incertidumbre que enfrenta la comunidad del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar ante el cierre del establecimiento motivó una reunión con la ministra de Salud, May Chomalí, para solicitar apoyo psicológico destinado a estudiantes, docentes y apoderados que han visto afectado su bienestar emocional durante este proceso.

La audiencia fue encabezada por el diputado Hotuiti Teao, quien acompañó a representantes del establecimiento para exponer el impacto que la situación ha tenido en la salud mental de la comunidad educativa y plantear la necesidad de contar con acompañamiento profesional.

Tras el encuentro, el parlamentario explicó que la incertidumbre ha provocado altos niveles de estrés y ansiedad, afectando tanto a quienes trabajan en el colegio como a sus estudiantes. "La comunidad necesita tratamiento y salud mental. No solo para los profesores que lo están pasando mal por una continuidad laboral, sino que también para los estudiantes que han bajado su rendimiento académico", sostuvo.

Teao advirtió que el escenario también ha repercutido en el desempeño de un establecimiento que históricamente se ha caracterizado por sus resultados académicos. "Recordemos que este es un colegio que tiene excelencia académica y que está, lamentablemente, ad portas de cerrar a fin de año", afirmó.

El diputado señaló que durante la reunión entregaron diversos antecedentes a la ministra para que evalúe la implementación de un apoyo especializado que permita acompañar a la comunidad durante los meses que restan del año escolar. "Que ella pueda analizar y entregarles salud mental a la comunidad escolar para que puedan lograr terminar su año", indicó.

Asimismo, enfatizó que uno de los principales desafíos es disminuir la incertidumbre que viven las familias y los alumnos frente al futuro del establecimiento.

"Necesitamos disipar la incertidumbre, la pena que están viviendo ya que se van a separar y no van a estar juntos el próximo año", agregó.

Durante la audiencia, estudiantes del colegio también expusieron las consecuencias que el proceso de cierre ha generado en su vida diaria y solicitaron apoyo psicológico para enfrentar esta etapa.

"Que nos pueda brindar una persona que nos ayude psicológicamente a pasar este proceso de incertidumbre de nuestro colegio", manifestaron.

Los alumnos aseguraron que la situación ha repercutido directamente en su rendimiento escolar y en el ambiente familiar.

"Como estudiantes, nos ha bajado el rendimiento académico. Y ver a nuestros padres estresados buscando colegios, y nosotros que nos vamos a separar, nos tiene bastante estresados y con ansiedad", afirmaron.

Al finalizar la reunión, el diputado Hotuiti Teao reiteró que continuará respaldando a la comunidad educativa mientras se desarrolla el proceso de cierre del establecimiento. "Vamos a seguir acompañando a este colegio para que tengan las certezas y que bajen esa incertidumbre que hoy los tiene con mucha angustia", concluyó.

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