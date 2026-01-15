Piden al Municipio de Viña que aclare permisos y medidas de seguridad por evento de música electrónica en el Palacio Vergara

El diputado Andrés Celis solicitó a la Municipalidad de Viña del Mar antecedentes sobre un evento de música electrónica programado para el domingo 18 de enero en el Palacio Vergara, recinto emblemático y de alto valor patrimonial para la ciudad.

"Cuando se trata de un evento masivo y que incluye venta de alcohol, es fundamental que exista total claridad respecto de los permisos y de los planes de seguridad, más aún si se realizará en un espacio patrimonial como el Palacio Vergara", señaló el parlamentario de las filas de Renovación Nacional (RN).

Dado que la actividad ha sido ampliamente promocionada a través de plataformas digitales y se espera una alta asistencia de público, el diputado solicitó información para conocer si cuenta con las autorizaciones correspondientes del Delegado Presidencial y de Carabineros de Chile, además del permiso municipal que respalde formalmente su realización.

En el texto, también consultó si la Junta de Vecinos del sector fue informada oportunamente sobre el evento, considerando el impacto que una actividad de estas características puede generar en el entorno inmediato, tanto en materia de ruidos, tránsito y seguridad.

En este contexto, Celis puso especial énfasis en los resguardos asociados al control del evento y a la seguridad de las instalaciones y de los asistentes, particularmente porque la actividad contempla la venta de bebidas alcohólicas, lo que exige medidas adicionales de fiscalización y prevención.

Finalmente, reiteró que el objetivo de esta acción es asegurar que este tipo de actividades se desarrollen conforme a la normativa vigente, con todos los permisos necesarios y resguardando tanto la seguridad pública como el patrimonio histórico de Viña del Mar.

"Estoy de acuerdo con abrir los recintos de la ciudad a eventos culturales, musicales y sociales, creo que es algo positivo, pero siempre con planificación y responsabilidad. El Palacio Vergara es parte del patrimonio de Viña del Mar y su uso debe asegurar que no exista ningún riesgo para su infraestructura ni para las personas", concluyó.

