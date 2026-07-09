Piden al Gobierno destrabar proyecto para instalar Registro Civil en Gómez Carreño

El diputado Luis Cuello, junto al concejal Nicolás López (PC) y dirigentes vecinales de Gómez Carreño, exigieron al Gobierno agilizar las gestiones pendientes para concretar la instalación de una oficina del Registro Civil e Identificación en el Complejo Municipal de Gómez Carreño, iniciativa que busca acercar este servicio a vecinos de Viña Norte y descongestionar la atención en el centro de la ciudad.

El parlamentario del Partido Comunista (PC) sostuvo que el proyecto cuenta con el respaldo del Municipio y de las autoridades del Registro Civil, pero permanece retrasado por trámites administrativos que dependen del Ministerio de Bienes Nacionales.

"Lo que nosotros queremos hacer es exigir y pedirle al Gobierno que le dé urgencia a este proyecto, un proyecto que beneficia a toda la comunidad y que, además, se puede implementar. Acá están las dependencias, hay un espacio físico, están las voluntades y, en consecuencia, solamente resta una voluntad para que esto se concrete en un plazo corto. Han pasado muchos meses. Creo que no podemos esperar más para que se concrete esta demanda ciudadana, que es una oficina del Registro Civil en Viña del Norte, en los cerros de Viña del Mar”, sostuvo el congresista.

En la misma línea, el concejal López subrayó que "existe hoy día, por parte de la alcaldesa y del municipio, la voluntad para que este espacio, el Complejo Municipal de Gómez Carreño, sea utilizado para la instalación de esta institución. Esperamos que tanto el Gobierno como sus entidades, tanto el Registro Civil como Bienes Nacionales, cumplan con su promesa para que esto sea instalado lo antes posible".

Los dirigentes vecinales coincidieron en que la instalación del Registro Civil responde a una demanda histórica de la comunidad. En ese sentido, Roberto Contreras, presidente de la UNCO de Gómez Carreño, destacó que el sector reúne las condiciones para albergar una oficina que beneficiará a miles de vecinos de Viña del Norte.

"Creemos que es esencial una oficina del Registro Civil acá. Gómez Carreño es un lugar muy estratégico y no solamente sirve a nuestra población, sino también a los sectores aledaños. Tenemos una gran cantidad de población adulta mayor, a la que le sería de gran ayuda acortar sus traslados y reducir sus tiempos", planteó.

En la misma línea, Ingeborg Leal, presidenta de la JJVV René Schneider, afirmó que "es una muy buena alternativa, como dicen los vecinos, para las personas adultas mayores, para la gente que no sabe o no se maneja muy bien con esto y también por la distancia. Al estar acá, más que un beneficio, es una necesidad".

Por su parte, Juan Molina, vecino de Gómez Carreño, manifestó que "lo necesitamos por los vecinos; tenemos vecinos de edad que no pueden bajar al centro de Viña a hacer sus trámites y tampoco se manejan en los trámites en línea. Sería una oficina que también ayudaría a descongestionar el centro de Viña".

Finalmente, la dirigenta vecinal Dali Irarrázaval sostuvo que "es muy importante tener esa entidad acá, a nuestro servicio. No solamente sirve para nosotros, también para los vecinos de Achupallas, Reñaca Alto, Villa Independencia e incluso Miraflores. Se acortarían mucho los tiempos para ellos y también ayudaría a descongestionar el centro de Viña".

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