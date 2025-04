Piden a Superintendente que asista a Comisión de Educación para abordar situación financiera de la UPLA y crisis de la PUCV

Hace más de un mes, el diputado Hotuiti Teao solicitó formalmente que el Superintendente de Educación expusiera en la Comisión de Educación de la Cámara sobre la situación financiera de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

A raíz de las recientes movilizaciones estudiantiles y graves denuncias sobre las condiciones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el parlamentario ha pedido ahora que la presentación de la autoridad se amplíe para incluir también este nuevo caso.

“Durante los últimas semanas hemos seguido con atención la situación financiera de la Universidad de Playa Ancha. Incluso, nos reunimos con el Subsecretario de Educación Superior para abordar denuncias sobre despidos y deudas dudosamente justificadas, ante lo cual la autoridad nos señaló que están al tanto de la situación y que, si bien no la consideran crítica, han iniciado acciones para mejorar su estado financiero. Si bien valoramos esa disposición, creemos que es fundamental transparentar esta situación ante la ciudadanía y, por eso, hace más de un mes solicité que el superintendente de Educación exponga formalmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por este tema”, puntualizó el parlamentario.

Sin embargo, agregó que “no solo eso, a esto se suma ahora un caso que no puede quedar al margen: las denuncias que han hecho públicas los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso son gravísimas. Se habla de que habría hacinamiento, presencia de roedores, falta de infraestructura básica, casinos colapsados, sobre población estudiantil en las sedes y una matrícula creciente sin una adecuada preparación en las sedes. En una universidad que cobra altos aranceles, esto -de ser efectivo- sería sencillamente inaceptable. Por eso, he solicitado formalmente que la presentación del superintendente de Educación no solo aborde la situación de la UPLA, sino también lo que ocurre hoy en la PUCV”.

“Como parlamentarios, somos garantes del correcto uso de los recursos públicos. Nos corresponde fiscalizar, sí, pero también ayudar. Nuestra intención no es castigar a las instituciones, sino contribuir a que mejoren su gestión, superen sus dificultades y puedan entregar una educación digna y condiciones laborales justas para todos quienes forman parte de sus comunidades. Por eso, hacemos un llamado a esta instancia fiscalizadora como lo es la Comisión de Educación a que pongan pronta fecha para dar respuesta a la ciudadanía”, concluyó Teao.

PURANOTICIA