Piden a Ministra de Obras Públicas que concurra a Comisión de la Cámara por atraso en proyecto tren Santiago–Valparaíso

El diputado Hotuiti Teao ingresó una tercera solicitud a la Comisión de Obras Públicas para que la ministra Jessica López, titular de la cartera MOP, concurra a esta instancia fiscalizadora a dar cuenta del estado atrasado del proyecto de tren rápido Santiago Valparaíso.

“Esta es la tercera vez que solicito que la ministra de Obras Públicas concurra a esta Comisión. No es un capricho, es un deber de fiscalización. El Gobierno levantó expectativas enormes con el tren Santiago–Valparaíso, sin embargo hoy el propio ministerio reconoce que la licitación está detenida por reclamaciones judiciales. Los ciudadanos de la Región de Valparaíso merecen certezas y no más anuncios vacíos”, puntualizó el parlamentario.

“El Presidente -continuó Teao- lo comprometió en su Cuenta Pública de 2022, lo reafirmó en 2023 e incluso lo presentó oficialmente en enero de ese año, prometiendo viajes de rápidos entre Santiago y Viña del Mar. Hoy vemos que en la última Cuenta Pública ni siquiera se mencionó el proyecto, lo que solo aumenta las dudas sobre su ejecución real”.

“Por eso insisto: la ministra debe acudir a la Comisión de Obras Públicas a dar la cara. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué una de las promesas más relevantes de este Gobierno está paralizada. No podemos permitir que se juegue con la esperanza de miles de familias que ven en este proyecto una mejora concreta en su calidad de vida”, concluyó el legislador.

