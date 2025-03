Picnic comunista tiene contra las cuerdas al concejal López en Viña: Fue denunciado por usar bien municipal para fines partidistas

Un picnic en el que participaron militantes del Partido Comunista (PC) en dependencias municipales de Viña del Mar tiene en el centro de la polémica al concejal Nicolás López, a quien la edil Antonella Pecchenino (Partido Republicano) denunció ante la Contraloría Regional de Valparaíso por presunto mal uso de bienes y recursos públicos.

Todo ocurrió el domingo 23 de febrero cuando, a eso de las 9:00 horas, hace ingreso al Complejo de Funcionarios Municipales –ubicado en la avenida Alemania de Reñaca Alto– un grupo de personas, lideradas por el edil de la colectividad de izquierda, quien se presentó como tal en la puerta. Su salida, en tanto, se registró a las 19:00 horas.

Frente a esta situación, que incluyó alcohol como se logra apreciar en algunas fotografías a las que pudo acceder Puranoticia.cl, la concejala Pecchenino acudió al ente fiscalizador de los organismos del Estado para solicitar un pronunciamiento respecto a lo ocurrido aquella jornada dominical en la parte alta de Viña.

"El domingo no hay nadie, ningún funcionario municipal, excepto un guardia de una empresa externa, y llegó diciendo que era el concejal López. Tengo el libro con los registros, donde dice que ingresa el concejal López con el Partido Comunista de Chile y hacen este picnic de las fotos que entregué a Contraloría. Estuvieron de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde", sostuvo a Puranoticia.cl la edil de derecha.

TAMBIÉN APUNTA CONTRA RIPAMONTI

En la denuncia presentada ante la Contraloría, Pecchenino solicita al contralor Víctor Merino que se pronuncie contra el concejal Nicolás López, pero también contra la alcaldesa Macarena Ripamonti, a quienes acusa de permitir la utilización de un recinto municipal para realizar una actividad política, situación que está prohibida por el artículo 27 de la ley 19.884, que establece que los funcionarios públicos no pueden usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.

En el documento se expone que la actividad requirió personal municipal que atendiera hasta el término del evento y que los gastos propios del picnic, como el servicio sanitario, luz y agua, deben ser asumidos por el Municipio, es decir, los ciudadanos de Viña del Mar. Asimismo, dentro del contexto de la actividad se colgaron banderas en los árboles, situación que también les habría causado algún daño.

"Los espacios públicos municipales no son para eso y, además, tampoco se usa el cargo para ingresar a un lugar sin permiso", señaló a Puranoticia.cl la edil, quien espera que la Contraloría diga si hubo faltas porque, de lo contrario, "cualquiera puede hacer un paseo". Y si se detectan faltas, "que aplique las sanciones que correspondan".

Quien también se pronunció al respecto fue la diputada Chiara Barchiesi, también del Partido Republicano, quien sostuvo que lo ocurrido aquel 23 de febrero "es una clara violación a la normativa que prohíbe el uso de bienes públicos para fines partidistas. No es la primera vez que el Partido Comunista intenta apropiarse de instituciones de la República para su beneficio, y no lo vamos a permitir".

REPUBLICANOS EXIGEN EXPLICACIONES

De igual forma, comentó que "hemos acudido a Contraloría para exigir una investigación y sanción a este abuso. Los bienes municipales pertenecen a todos los ciudadanos, no a un partido político. Aquí no sólo debe dar explicaciones el concejal comunista, también la alcaldesa Ripamonti debe responder. La responsabilidad sobre lo que ocurre dentro del Municipio no se delega. No se trató solo del uso indebido de un espacio público para fines políticos, sino también del uso de personal municipal para controlar accesos, además de recursos como baños, energía eléctrica y agua potable. Puede parecer menor, pero es dinero público que no puede despilfarrarse".

"Debemos dar una señal política clara: ningún peso de los viñamarinos puede malgastarse en los favores políticos del Partido Comunista. Confiamos en que la Contraloría se pronuncie y ponga freno a este tipo de abusos", sentenció.

Cabe hacer presente que la denuncia presentada por la concejala Antonella Pechenino y la diputada Chiara Barchiesi fue patrocinada por los abogados Raimundo Palamara y Rafael González, ambos de las filas del Partido Republicano. Este último señaló que "es extremadamente grave la instrumentalización política e ideológica de los bienes y recintos municipales de Viña, especialmente cuando nuestra legislación prohíbe expresamente este tipo de usos por parte de los funcionarios municipales".

El ex candidato a la Alcaldía de Valparaíso y ex gerente de Santiago Wanderers concluyó diciendo que "la Alcaldesa, como responsable de la administración de los bienes municipales, no puede guardar silencio. Debe dar explicaciones y, sobre todo, garantizar que en el futuro los recursos de la ciudad sean utilizados en beneficio de todos los viñamarinos, y no para los intereses políticos del Partido Comunista".

ACUSA "DENUNCIA INFUNDADA"

Una vez conocidos todos los antecedentes contenidos en la denuncia presentada ante la Contraloría Regional de Valparaíso, Puranoticia.cl conversó con el concejal Nicolás López, quien declaró que "la actividad que se llevó a cabo el domingo 23 de febrero del presente año, realizada en el Complejo de Funcionarios Municipales, ubicado en Reñaca Alto, fue convocada por el Centro Cultural El Luchín, quienes fueron los que solicitaron el recinto a la Municipalidad de Viña del Mar para llevar a cabo su cierre de verano, tras varias acciones en los cerros de Viña del Mar".

"Asimismo, fue esta organización la que me invitó a compartir, como también a miembros de la comunidad donde –entiendo– más de alguno de estos últimos se tomó la atribución de adornar el espacio –entre esas cosas– con las banderas que acusa la concejala de derecha", agregó la autoridad comunal viñamarina.

El edil del Partido Comunista indicó también que "no está en mis atribuciones ordenar a personas a retirar adornos, banderas o que asuman dentro de un recinto municipal un "buen comportamiento", menos en una actividad a la que sólo fui un invitado. Para eso hay personal especializado en el lugar".

Finalmente, expuso que "esto es una denuncia infundada, donde lo único que busca esta concejala republicana es utilizar a la alcaldesa Ripamonti, a la Contraloría y a mi persona, para conseguir pantalla en los medios de comunicación, tanto para ella decir que hace algo, como para sus parlamentarios en un año electoral. Y, de igual forma, ¡ utilizar esta pantalla para ensuciar el trabajo que realizamos en los cerros y sectores populares de la comuna, promover el anticomunismo y la persecución hacia las personas que pensamos distintos a la ultraderecha y el fascismo".

