Petorca refuerza la seguridad comunal con nuevo vehículo 4x4 y equipos de protección

La Municipalidad de Petorca incorporó un vehículo 4×4, además de equipamiento de protección personal de alto estándar, radiotransmisores y otros aparatos de disuasión, junto al financiamiento del personal y gastos de operación para reforzar la seguridad de la comunidad, una iniciativa por más de $74 millones destinada a ampliar la presencia municipal en zonas urbanas y rurales, con énfasis en localidades apartadas.

El proyecto se desarrolló en el marco del Programa Sistema Nacional de Seguridad Municipal y contó con financiamiento de $50 millones, y asesoría técnica de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por su parte, el Municipio de Petorca ejecutó una contribución de más de $24 millones.

Además de la adquisición del vehículo, los recursos permitieron sostener su despliegue en terreno, apoyar fiscalizaciones y procedimientos, atender emergencias y acompañar actividades comunitarias. Su cierre formal deja el equipamiento y las capacidades instaladas a disposición de la comuna para dar continuidad a estas labores.

El alcalde Gustavo Henríquez destacó que "significa aumentar nuestra capacidad de estar presentes donde nuestros vecinos y vecinas lo necesitan y fortalecer una labor preventiva que debe llegar tanto a los centros urbanos como a nuestras localidades rurales y sectores más apartados”.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, expresó que "tenemos un compromiso con todas las comunas de la región, fortaleciendo sus capacidades para enfrentar la delincuencia y prevenir los delitos".

En el contexto del cierre, los antecedentes de la bitácora de Seguridad Pública permiten dimensionar el alcance del trabajo municipal. El registro acumulado contabiliza 361 servicios realizados, 15.568 kilómetros recorridos y 39 sectores visitados.

El patrullaje preventivo representa el 27,1% de los servicios registrados, seguido por los traslados, con un 19,9%, y los procedimientos, con un 12,2%. La bitácora también incluye fiscalizaciones, atención de emergencias, apoyo comunitario y acciones vinculadas al convenio OS14.

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