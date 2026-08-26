Petorca innova en seguridad pública con plataforma digital desarrollada por funcionarios municipales y a costo cero

La Municipalidad de Petorca presentó una nueva Bitácora Digital de Seguridad Pública, plataforma desarrollada íntegramente por funcionarios de las áreas de Seguridad Pública, Gestión de Riesgo de Desastres e Informática, que busca modernizar la gestión operativa y administrativa del municipio.

La herramienta, presentada durante la sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública, fue creada utilizando capacidades y conocimientos propios, lo que permitió concretar su desarrollo a costo cero para el municipio. Según antecedentes municipales, no se conocen actualmente plataformas equivalentes desarrolladas por otros municipios de la provincia.

El sistema permite registrar patrullajes, fiscalizaciones, emergencias y procedimientos; administrar multas; llevar una bitácora vehicular detallada y coordinar el despacho de recursos. Además, puede incorporar información de otras entidades y georreferenciar el punto exacto de cada hecho, facilitando su seguimiento y posterior análisis.

Uno de sus principales avances está en la automatización de procesos que hasta ahora requerían una gestión administrativa adicional. La plataforma puede generar directamente documentos como fichas Alfa, solicitudes de certificados de multas, oficios e informes, reduciendo tiempos, estandarizando la documentación y manteniendo un respaldo organizado de cada procedimiento.

También dispone de un panel de datos en tiempo real, con indicadores y gráficos que permiten visualizar el despliegue de los equipos, analizar los servicios realizados y focalizar recursos en sectores, días y horarios donde exista una mayor necesidad de intervención.

El alcalde de Petorca, Gustavo Henríquez Toledo, comentó que "esta plataforma demuestra que también desde un municipio se puede innovar. Fue desarrollada por nuestros propios funcionarios, sin generar un costo adicional, y nos permite transformar la información que recogemos diariamente en terreno en mejores decisiones y respuestas más oportunas para la comunidad”.

Otro aspecto relevante es la trazabilidad. La información queda disponible de manera inmediata ante procesos de fiscalización o auditorías, permitiendo revisar procedimientos y utilización de recursos municipales y fortaleciendo los estándares de transparencia de la gestión.

El director de Seguridad Municipal, Hernán Espinoza, explicó que "ya no se trata solamente de registrar lo que hacemos. Podemos analizar dónde se están realizando los servicios, identificar necesidades, georreferenciar procedimientos y focalizar mejor nuestros recursos. Eso nos permite planificar con información real de Petorca y hacer más eficiente el trabajo en terreno”, afirmó.

El sistema se mantuvo operativo durante agosto con resultados positivos y actualmente entra en su última etapa de desarrollo, antes de quedar completamente implementado.

La nueva plataforma servirá también para respaldar una mayor focalización de las fiscalizaciones municipales, combinando presencia en terreno con información actualizada. Para el municipio, el objetivo es avanzar hacia una seguridad pública con mayor capacidad de planificación, coordinación y respuesta, utilizando tecnología desarrollada desde la propia gestión local.

La sesión del Consejo de Seguridad se abordó además las condiciones de seguridad de los inspectores municipales, incluyendo capacitación, identificación, elementos de protección y coordinación policial frente a procedimientos de mayor riesgo. En ese contexto, se recordó la mayor gravedad jurídica que puede revestir una agresión contra un funcionario municipal mientras cumple sus labores.

Con la implementación de la Bitácora Digital, Petorca apuesta por una gestión en que la tecnología y la información permitan complementar la presencia en terreno: registrar mejor, analizar los datos y focalizar los recursos allí donde sean más necesarios.

PURANOTICIA