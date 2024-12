Pesquisan foco con huevos del mosquito que transmite el Dengue en Los Andes

Gracias al trabajo de búsqueda activa desplegado en terreno, la Seremi de Salud de Valparaíso halló un foco con huevos del vector Aedes aegypti en una vivienda de la zona rural de Los Andes, activando el protocolo establecido de vigilancia epidemiológica, descartando afectaciones a la salud de las personas que habitan en el sector; con acciones de socio educación y control químico para prevenir y eliminar eventuales criaderos del mosquito que transmite enfermedades como el Dengue.

“Este hallazgo es resultado de la búsqueda activa que llevamos adelante. La labor minuciosa de nuestros funcionarios y funcionarias nos permite pesquisar y eliminar estos potenciales criaderos del vector, pero quiero enfatizar en que este trabajo requiere de todos y todas. Por eso, no puedo dejar de pedir a vecinos y vecinas que prevengan la acumulación de agua, que no mantengan neumáticos sin uso en sus patios y, si es imperativo, rellénelos con tierra y revíselos constantemente. Estamos trabajando para prevenir nuevos focos, porque no queremos que el Dengue se desarrolle de maneraautóctona en la zona”, manifestó la seremi Lorena Cofré.

La Oficina de Aedes Aegypti de la Seremi de Salud lleva adelante una robusta estrategia de tres pilares, para prevenir criaderos del vector. Uno de ellos es la búsqueda activa, con más de 40 puntos de vigilancia en lugares estratégicos, a través de ovitrampas, 15 anillos con perímetros de 200 metros y con revisión presencial en 25 puntos definidos, como cementerios, el puerto terrestre, piletas, estacionamientos, entre otros.

Se suma el control de los focos pesquisados, a través de fumigación para prevenir y eliminar eventuales criaderos; y las distintas acciones de socioeducación, que lleva adelante el equipo de Promoción de la Institución, con Escuelas Comunitarias con las que este 2024 se formaron más de 100 personas como gestores y gestoras para educar a la población de Los Andes, Calle Larga, San Esteban y Rinconada. Se han realizado más de 70 charlas a comunidades, se ha reforzado la comunicación de riesgo y el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones.

Otra estrategia que desarrolla al Autoridad Sanitaria, gracias al soporte de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, es la eliminación de neumáticos fuera de uso, con la que en diciembre se retirarán 2.500 de estos elementos de la vía pública.

No obstante, la autoridad llamó a la comunidad a colaborar y a denunciar los posibles avistamientos de ejemplares al Whatsapp+569 7519 7717.

Asimismo, destacó que, ante el alza de temperaturas, esimportante seguir las siguientes recomendaciones para prevenir:

• Da vuelta baldes y otros recipientes que acumulen agua.

• Tapa todos los recipientes en los que se guarde agua.

• Elimina neumáticos en desuso.

• Elimina todos aquellos objetos que puedan acumular agua.

• Reemplaza el agua de floreros por arena o tierra.

• En cementerios, utiliza esponjas, arena o tierra para dejar flores.

• Destapa canaletas y desagües.

• Limpia bebederos de tus mascotas y animales.

El agua estancada es el lugar propicio para la proliferación de criaderos del zancudo transmisor del Dengue.

El Ministerio de Salud extendió hasta junio de 2025 la Alerta Sanitaria por Aedes aegypti, mosquito transmisor del Dengue, y que abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Los Ríos; lo que permitirá a las seremis de Salud continuar desarrollando sus estrategias de pesquisa, vigilancia y control del mosquito.

PURANOTICIA