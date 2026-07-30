Pese al déficit de conductores en el Gran Valparaíso, Sence no impartirá cursos para obtener la licencia A3 durante 2026

La falta de conductores continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el transporte público del Gran Valparaíso, situación que se ha traducido en una menor disponibilidad de buses, especialmente en horarios punta, y que ha llevado a las autoridades a buscar distintas alternativas para aumentar la dotación de choferes con licencia profesional A3. Sin embargo, pese a la urgencia del escenario, durante este año no se impartirán nuevos cursos financiados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para formar conductores de microbuses.

Así lo dio a conocer la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, quien confirmó que estas capacitaciones no fueron consideradas en la planificación presupuestaria de 2026, aunque aseguró que el Gobierno ya trabaja en la elaboración del presupuesto de 2027 para reincorporarlas y así contribuir a disminuir el déficit de conductores que afecta al sistema de transporte público de la zona.

La autoridad explicó que "al asumir el Gobierno, uno de los temas que se puso sobre la mesa fue la falta de choferes en el transporte público. Lo hemos conversado con el Seremi de Transportes, también con el Delegado, y ahí vemos cuál es el rol que juega el Ministerio del Trabajo, a través del Sence, que es el órgano capacitador para poder tener más conductores que, en este caso, puedan paliar este déficit porque acá hay que tener claro que quienes son conductores tienen que tener una licencia habilitante, que es la A3 que, además, tiene un curso y una licencia que son caros".

Vale hacer presente que el curso con la licencia cuesta aproximadamente 1 millón de pesos o incluso más, situación que dificulta el ingreso de nuevos choferes.

Respecto de la planificación en este ítem, Sangüesa indicó que "este año 2026 no tenemos proyectado hacer por Sence cursos para sacar conductores de A3. No fue proyectado". Asimismo, explicó que "el año pasado se hicieron cursos, se ejecutaron cinco, de los cuales tres eran para licencia A3 y dos para licencia A5, que es para maquinaria pesada. El 2024 no se ejecutaron cursos y el 2023 hubo aproximadamente 10 cursos que se ejecutaron. Este año 2026 no se han ejecutado cursos porque no quedaron destinados. Estamos en dos áreas de proceso: hoy día levantamos a través del Consejo Regional de Capacitación estos dos cursos y con Sence para el año 2027, que es el presupuesto que estamos preparando para el año que viene".

En esa línea, la autoridad ministerial sostuvo que el objetivo es incorporar recursos para nuevas capacitaciones durante el próximo ejercicio presupuestario. "Ahora, en el mes de agosto, el Sence tiene que levantar presupuestariamente y vamos a ver cuál es el máximo que nos pueden aprobar desde el nivel central. Yo le podría decir 10 o 20 cursos. Pero lo importante es la coordinación", subrayó la Seremi del Trabajo.

La autoridad también enfatizó que "como Gobierno nos hacemos cargo y hacernos cargo ha sido aprobar en el Consejo Regional de Capacitación de esta semana dos cursos, que significan aproximadamente 40 personas, enfocado en este caso a mujeres. Yo creo que esto es importante porque vemos pocas conductoras mujeres".

Finalmente, Sangüesa destacó que la formación de nuevos conductores no depende únicamente del Estado y llamó a los operadores del transporte público a involucrarse en esta tarea. En ese sentido, afirmó que "los servicios públicos, acá el Sence, los recursos vienen aprobados con anterioridad. Ahora, acá no solamente está el rol del Estado. En este caso, los empresarios del transporte público, ellos también a través de la franquicia tributaria pueden cubrir hasta el 100% de los cursos".

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