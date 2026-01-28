Pese a reclamo judicial por expropiación, continúa el desalojo en la megatoma de San Antonio: 18 hectáreas han sido desocupadas

Pese a que los dueños de los terrenos donde se emplaza la megatoma de San Antonio (Inmobiliaria San Antonio S.A.) presentaron un reclamo judicial contra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso, desde el Gobierno aseguraron que continúan avanzando en el proceso de desalojo de las parcelas.

Los nuevos sectores intervenidos han sido los lotes A6 y A7, en un procedimiento que comenzó este martes 27 y siguió este miércoles 28 de enero sin inconvenientes, con la llegada de maquinaria que colabora en el retiro de los inmuebles y otras estructuras que quedaron luego que las familias hayan desocupado los terrenos días antes.

Así lo destacó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien sostuvo que "ya llevamos varios días en la zona. Hasta el momento se han desarmado, ya sea por sus propios ocupantes o por las maquinarias del propietario del terreno, más de 195 viviendas y se le han restituido al propietario alrededor de 18 hectáreas".

Junto a dar cuenta del avance que se tiene hasta el momento, la autoridad aseguró que todo el proceso se ha desarrollado "dentro de lo programado y dentro de lo que hemos planificado en conjunto con las distintas instituciones, como Carabineros, las municipalidades de San Antonio y Cartagena, y todas las instituciones públicas".

Otra situación destacada por la autoridad dice relación con que el albergue dispuesto en la escuela España de Llolleo no ha sido utilizado por ninguna familia desalojada de la megatoma de San Antonio, aunque aseguró que seguirá abierto.

"Hasta el momento no se ha utilizado. Nosotros siempre vamos en una avanzada. En principio, con un equipo social de la Delegación Provincial, con el Municipio y con el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta el momento no ha habido utilización, pero sigue activo y dispuesto el albergue por parte de la Municipalidad de San Antonio", dijo.

Esta información llega horas después que la Inmobiliaria San Antonio S.A. presentara ante la justicia un reclamo contra el Serviu de Valparaíso, con el objetivo de que expropien la totalidad del terreno ubicado en el cerro Centinela, y no las 100 hectáreas anunciadas por el Gobierno para ejecutar un plan habitacional.

La acción judicial se interpuso ante el Juzgado Civil de San Antonio, bajo el amparo del artículo 9, letra b), del Decreto Ley Nº2.186, que permite reclamar cuando una expropiación parcial deja el resto del inmueble sin valor económico.

El reclamo fue abordado por Gloria Maira, delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma, quien señaló que "el reclamo que han colocado los propietarios de los terrenos en que se asienta el megacampamento de San Antonio ante tribunales es por el tamaño del predio expropiado, no por la expropiación en sí"

De igual forma, la funcionaria del Minvu detalló que, "a estas alturas, una no puede dejar de advertir que hubiera sido posible –atendiendo el precio de la expropiación a la que llegó la Comisión de peritos independiente– que habría sido perfectamente posible llegar a un acuerdo en la Comisión Técnica. Lamentablemente no encontramos esa voluntad. A este punto, el Minvu acatará lo que decían los tribunales".

