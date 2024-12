Pese a que las marejadas seguirán este martes, se dio el visto bueno para el show de fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar

A pesar de que las fuertes marejadas registradas durante el fin de semana en el litoral de la región llegaron a poner en jaque el show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar, finalmente la Armada dio la autorización para que se lleve a cabo este espectáculo para el que se espera la llegada de 1 millón de personas.

Luego de realizar una visita inspectiva por los puntos de lanzamiento de pirotecnia dispuestos en la bahía porteña, la Gobernación Marítima dio el visto bueno para que se pueda realizar sin inconvenientes el espectáculo; esto, considerando que, si bien, las marejadas continuarán hasta la tarde de este martes 31 de diciembre, lo cierto es que ya no serán categorizadas como "anormales", por lo que el peligro disminuye.

El gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de navío (LT) Domingo Hormazábal, explicó que las marejadas "tendrán su peak este lunes, sin embargo después disminuyen, declinando totalmente. Esperamos que este martes, si bien, es cierto que las marejadas se van a mantener, no van a tener características de anormales en la región. Por tanto, la posición donde quedan fondeadas las balsas no se ven afectadas por marejadas porque es una fuerza que impacta en el borde costero".

Dos de las zonas de Valparaíso y Viña del Mar que mayores complicaciones tuvieron por las marejadas anormales del fin de semana fueron el paseo Wheelright y la avenida Perú, donde el agua traspasó el borde costero. No obstante a ello, ante alguna eventualidad que se presente este martes 31 de diciembre, la decisión de cerrar alguna de estas arterias se tomará entre la Armada, la Delegación Presidencial y los municipios.

"La decisión final respecto de Av. Perú y paseo Wheelright se deberá tomar mañana porque en la mañana vamos a tener una altura de olas igual a la que vamos a tener en la noche, entonces eso nos va a permitir establecer si es necesario tomar medidas distintas a las tomadas hasta ahora respecto a esos dos puntos en específico. En el resto del borde costero, el llamado es a que la gente tenga presente que las marejadas van a continuar, no con características anormales, así que si pueden no mantenerse en el borde costero que no lo hagan en el sector de roqueríos", añadió.

En la actividad de inspección en la bahía también participó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien señaló que "todas las mediciones nos hacen entender que los fuegos artificiales se van a poder materializar la noche del 31 de diciembre. Vamos a estar atentas a las mediciones que nos entrega la Armada, que nos parecen sumamente importante tenerlas a la vista y observarlas para que esta celebración sea lo más segura, no sólo del punto de vista de la pirotecnia, sino que también por el lugar donde las personas se ponen a disposición de ver los fuegos artificiales".

De igual forma, la jefa comunal hizo un llamado a los vecinos y visitantes a que "puedan venir a la ciudad de Valparaíso y a Viña del Mar, que disfruten, pero que también sean cuidadosos con nuestras ciudades, que las puedan mantener limpias, que puedan poner a disposición toda su capacidad de disfrute, pero siempre cuidando la ciudad, porque nos hemos esforzado y nos hemos coordinado con Carabineros para que las medidas de seguridad que se adopten estén pensadas en que puedan disfrutar".

En tanto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvo que "desde Viña del Mar estamos coordinados, atendiendo cada uno de los parámetros que nos va entregando la Autoridad Marítima. De este modo, podemos decir que vamos a tener fuegos artificiales. De todos modos, estamos monitoreando cada segundo, así que hacemos un llamado a las personas a visitar Viña del Mar y Valparaíso. Todo indica que podremos disfrutar y, claramente, si es que en algún minuto tenemos que hacer alguna indicación para que se alejen del borde costero, eso no obsta a que los fuegos artificiales se realicen, sino más bien de protegerlos frente a las marejadas".

Cabe hacer presente que para el tradicional show de Año Nuevo en el Mar se espera la llegada de más de un millón de personas al borde costero y los tradicionales paseos de Valparaíso y Viña del Mar, siendo no tan sólo uno de los días más importantes para la economia local, sino que también el puntapié inicial de lo que será la temporada estival.

PURANOTICIA