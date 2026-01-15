Pese a disputa con el PC y el FA, Diputado y Vicepresidente del PS pide unidad para ser oposición a Kast: "No aceptaremos retrocesos"

Un verdadero terremoto político generó la decisión del Partido Socialista (PS) de suspender su participación en el Comité Político Ampliado del Gobierno y el cónclave de la alianza oficialista, debido a una disputa interna con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que atribuyeron a parlamentarios socialistas la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica tras aprobar la Ley Naín Retamal.

Las críticas tuvieron como foco central a los parlamentarios del PS que en su momento respaldaron la Ley Naín Retamal. Desde la colectividad del Socialismo Democrático acusaron que esos ataques fueron "actos de deslealtad" y "ataques arteros" por parte de sus aliados políticos, lo que, según la presidenta del partido, senadora Paulina Vodanovic, erosionó la unidad del oficialismo y revictimizó a Gustavo Gatica.

Lo ocurrido en la arena política fue analizado en Puranoticia.cl por el diputado de Valparaíso y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, quien señaló que "nos parece absolutamente irresponsable y falta de cualquier razonamiento las expresiones del PC y el FA, enrostrando a los parlamentarios socialistas de haber votado por la Ley Naín Retamal. Se señala que aquello ha absuelto al señor Crespo. Y la verdad es que aún no se conoce el fallo. El Ministro de Justicia (Jaime Gajardo) ha dicho que primero hay que conocer el fallo porque lo que se tiene sólo es un veredicto".

De todas maneras, el parlamentario que representa al Distrito 7 de Valparaíso aseguró que esto "no significa ni un quiebre ni salir del Gobierno, sino que hacemos un punto político. Esto no es responsable, esto es desleal –primero– con el Gobierno y –segundo– con el PS, porque no es sostenible decir que fue invocada la Ley Naín Retamal cuando aún no se conoce el fallo, sino que lo que se conoce es un veredicto".

Barrios indicó que tras la decisión adoptada por su tienda, ha recibido el apoyo de otros aliados políticos, como el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL) y el Partido Radical (PR), acción que fue agradecida por el vicepresidente del PS.

Bajo este contexto, recalcó que "siempre hemos abogado por la unidad porque hace unos días atrás tuvimos nuestro Comité Central del PS y hemos dicho que vamos a ser una oposición constructiva, una oposición dialogante, pero también que observa lo que va a hacer el presidente electo José Antonio Kast desde el 11 de marzo en adelante, porque hasta hoy no se explica ni se tiene claro el recorte de 6.000 millones de dólares. No aceptaremos retrocesos en los avances sociales que ha tenido este país, como las 40 horas, el copago cero, el aumento de las pensiones y la PGU".

Finalmente, recalcó a Puranoticia.cl que "nunca nos imaginamos que íbamos a hacer enrostrados como los responsables de una situación en la que no tenemos ninguna responsabilidad. Es bien sorprendente y por eso hemos hecho un punto político. También por eso hemos decidido nuestra suspensión de este espacio político y abogamos por la unidad para poder evitar cualquier retroceso desde el punto de vista de los derechos y garantías sociales que se han que logrado el último tiempo".

