Pescados y mariscos ajustan sus precios tras peak de Semana Santa en Valparaíso

En medio del alza sostenida en productos básicos como frutas, verduras y huevos durante las últimas semanas, los pescados y mariscos también se sumaron a esta tendencia, especialmente en el contexto de Semana Santa, cuando la demanda aumenta considerablemente. Sin embargo, pasado este período festivo, los precios comienzan a ajustarse en distintos puntos del país.

Después del alza típica por Semana Santa, los precios de pescados y mariscos comienzan a mostrar ajustes en Caleta Portales, marcados principalmente por la baja en productos del mar y una relativa estabilidad en algunas especies.

Según relatan trabajadores del sector que conversaron con Puranoticia.cl, la tendencia responde tanto a factores climáticos como a la disponibilidad de productos. “Los precios variaron esta semana. Hay cosas que suben, hay cosas que bajan. El marisco sí bajó considerablemente”, explicó un locatario, quien además señaló que el frío ha impactado las ventas: “El frío también aleja a la gente, pero poniéndole bien todos los días”.

Entre las principales variaciones, destacan las bajas en productos como los choritos, que pasaron de $2.000 a $1.500 el kilo, y las almejas, que cayeron de $7.000 a $3.000 debido a mayor competencia y cambios en la oferta. Las machas también evidenciaron una fuerte disminución, desde los $15.000 a $6.000 el kilo, influenciadas por la escasez previa del recurso.

En cuanto a los pescados, el comportamiento ha sido más dispar. La reineta, por ejemplo, oscila entre $7.000 y $6.000 el kilo, mientras que la merluza se ofrece en promociones que van desde 6 unidades por $5.000 a 4 por el mismo valor, dependiendo de las condiciones climáticas.

“El pescado varía según cómo estén las marejadas”, explicó otro trabajador, agregando que “cuando hay más volumen, las pescadas bajan un poco de precio”. Sin embargo, advirtió que no todos los productos han experimentado descensos significativos.

De hecho, la disponibilidad sigue siendo un factor clave. “La reineta sigue igual porque hay poca cantidad. Cuando eso ocurre, el precio sube”, comentaron desde otro puesto, apuntando directamente al clima como causa principal: “Si los pescadores no pueden salir, no hay producto, y eso influye en los precios”.

Otros productos mantienen sus valores estables, como el jurel (4 por $5.000), la albacora ($8.000 el kilo), la jibia ($5.000 el kilo), el pulpo ($10.000 el kilo), y el camarón ecuatoriano ($9.000 el kilo). En mariscos, también se mantienen la jaiba (desde $3.000 la unidad o $9.000 desmenuzada), los ostiones ($5.000 la bandeja) y los erizos, que incluso presentan ofertas de 2 por $5.000.

Así, el panorama en Caleta Portales refleja un mercado dinámico, donde el clima, la disponibilidad y la demanda siguen marcando el pulso de los precios, con un alivio parcial para los consumidores tras el peak de Semana Santa.

PURANOTICIA