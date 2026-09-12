Pescadores presentan recurso de reposición por rechazo a planta de jibia en Quintero

La Federación de Pescadores de Bahía Narau anunció que solicitará a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso reconsiderar la resolución que rechazó la construcción de la planta procesadora de jibia proyectada para la zona de Quintero y Puchuncaví.

La organización presentó un recurso de reposición, mediante el cual solicita a la autoridad revisar los antecedentes y reconsiderar la medida adoptada.

El presidente de la Federación de Pescadores de Bahía Narau, Hugo Poblete, manifestó su pesar por la decisión, señalando que el proyecto busca generar una alternativa productiva para los pescadores de Quintero y Puchuncaví.

De acuerdo con lo explicado por el dirigente, la resolución se fundamentaría en una disposición del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) que restringe la instalación de industrias peligrosas en estas comunas.

Al respecto, Poblete sostiene que la planta proyectada por la Federación se encuentra categorizada como industria molesta y no peligrosa, por lo que cuestiona que dicha disposición sea utilizada como fundamento para rechazar el proyecto.

“Nosotros estamos categorizados como industria molesta y no peligrosa, y aun así nos rechazan el permiso bajo este argumento. Por eso estamos muy tristes y vamos a tener que buscar otro espacio donde instalar nuestra planta”, afirmó.

El presidente de la Federación planteó que la interpretación utilizada por la autoridad podría tener consecuencias más amplias para otras iniciativas industriales que se proyectan en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

En ese sentido, sostuvo que, de mantenerse este criterio, correspondería revisar la situación de distintos proyectos que, según indicó, tendrían una categorización industrial distinta a la iniciativa impulsada por los pescadores.

“Eso quiere decir que el Plan Bahía 2040, que presentó hace un par de semanas la ministra Ximena Rincón, tampoco se va a poder realizar”, manifestó Poblete, aludiendo a distintas iniciativas que, a su juicio, podrían verse afectadas por las restricciones establecidas en el instrumento de planificación territorial.

El dirigente mencionó entre ellas, se encuentran eventuales proyectos vinculados a Puerto Ventanas, Copec, Oxiquim y GNL, además de otras instalaciones existentes o proyectadas en el sector, planteando que debería existir una revisión de sus respectivos permisos y compatibilidades con la normativa vigente.

“Nosotros vamos a solicitar una revisión exhaustiva de los permisos que tienen estas plantas, porque entendemos que, si esta es la interpretación que está haciendo la Seremi del Minvu, debe aplicarse de manera coherente a todas las industrias”, sostuvo.

Poblete afirmó que la Federación continuará adelante con las acciones destinadas a concretar su proyecto y que, paralelamente, buscará que la discusión permita avanzar hacia una revisión del actual modelo industrial de la bahía.

“Nosotros seguiremos luchando por nuestra planta, pero también con la esperanza de que, por fin, valga la redundancia, podamos poner fin a la zona de sacrificio”, expresó.

Finalmente, señaló que la Federación evaluará también la situación de otras plantas procesadoras de jibia existentes en la región, indicando que existen instalaciones en sectores como Placilla, Curauma y Papudo. “Con esto también podremos regularizar el sistema”, precisó.

PURANOTICIA