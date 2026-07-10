Pescadores dueños de polémica planta de jibia acusan "persecución política" de la UDI y apuntan al core Osvaldo Urrutia

La controversia por la futura planta de jibia que busca instalarse en el sector de La Greda, en Puchuncaví, sumó un nuevo y duro capítulo. Luego que el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, manifestara públicamente su rechazo a la iniciativa por el eventual traslado de residuos industriales líquidos (Riles) hacia la planta de tratamiento de Esval en su comuna, y tras las respuestas entregadas por la empresa impulsora del proyecto, la Federación de Pescadores Bahía Narau y la propia sanitaria, ahora el presidente de la organización de pescadores aseguró que detrás de la ofensiva existe un trasfondo político y apuntó directamente al consejero regional Osvaldo Urrutia (UDI).

En conversación con Puranoticia.cl, el presidente de la Federación Bahía Narau, Hugo Poblete, sostuvo que "nosotros pasamos de la rabia a la tristeza porque evidentemente este es un tema ideológico-político y no es un problema de contaminación. Estamos en un parque industrial que es el más grande de Latinoamérica, altamente contaminante, donde más del 30% de las empresas no tienen Resolución de Calificación Ambiental, pero ahí los alcaldes de Concón y de Puchuncaví no dicen nada".

Asimismo, aseguró que GNL está ingresando otra desaladora de 2.000 litros por segundo, que Oxiquim quiere hacer siete estanques de acopio de almacenamiento de hidrocarburos en la bahía y que Copec busca instalar dos megaestanques y un terminal submarino nuevo. A ello –recordó el dirigente– se suma el hecho de que el año 2018 hubo 2 mil intoxicados y que aún no se sabe quién fue el responsable. "Pero lamentablemente nos critican por una pequeña planta de 30 toneladas", expuso.

APUNTA AL CORE URRUTIA

El dirigente también vinculó las críticas con el consejero regional Osvaldo Urrutia Soto y con su hijo, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia Silva, asegurando que existe un conflicto previo entre la Federación y las actuales autoridades del sector.

En esa línea, afirmó que "voy a ser súper responsable para explicar por qué digo que es algo político: en el Concejo Municipal: el alcalde (Ramírez) dice que uno de los que reclamaron fue el core Osvaldo Urrutia, papá del Subsecretario de Pesca, con quien tenemos una pésima relación porque fue lobbista de las pesqueras. Cuando fue nombrado Subsecretario de Pesca, a la semana fue al exterior como lobbista y tuvieron que cambiarle el motivo por el que iba, poniéndole que era académico y no Subsecretario de Pesca, porque el tipo es un reconocido lobbista de Sonapesca".

Del mismo modo, el dirigente manifestó que "por ahí nos están pasando la máquina, porque nuestra Federación se ha opuesto tajantemente a que vuelvan los barcos de arrastre y estamos muy molestos por el retiro de la Ley de Fraccionamiento. Entonces no hemos tenido una relación buena con el Subsecretario de Pesca, no ha sido cordial, y por ahí lo estamos viendo. Si lo dice el mismo alcalde Freddy Ramírez que el core Osvaldo Urrutia, UDI, pidió revisar este proyecto".

Luego, fue aún más enfático al asegurar que "la persecución política es de Osvaldo Urrutia y de la UDI, por supuesto. Soy súper responsable y lo voy a decir porque yo soy un hombre que voy de frente, y no nos cabe en la cabeza que algo tan pequeño cause tanto daño. (...) Aquí hay un problema de fondo y que les duele mucho a un sector de la política, y es que los pescadores van a ser dueños de un medio de producción, van a ser dueños de una planta, y la riqueza que generan los obreros va a ser retribuida hacia ellos, no hacia una sola persona. Y eso es lo que los tiene aterrados".

ALCALDE RECONOCE DIÁLOGO

Tal como lo indicó Hugo Poblete a Puranoticia.cl, precisamente durante la sesión del Concejo Municipal de Concón donde se abordó la materia, el alcalde Freddy Ramírez dio cuenta del origen de sus cuestionamientos y confirmó que uno de los antecedentes que recibió provino justamente del consejero regional Osvaldo Urrutia.

En ese contexto, el jefe comunal explicó a los ediles que "lo que nos sorprende hoy día, y yo lo he hablado con el delegado presidencial y ayer lo hablé también con un core, que me ha hecho una advertencia del tema, el core Osvaldo Urrutia que nos visitó y con quien tuvimos una conversación bastante interesante de ese tema y otros. Lo he conversado también con consejeras como Tania Valenzuela, entre otras personas, y sabemos que esta planta está presentando situaciones que son bastante irreales después en la práctica; esto, justamente para evadir la normativa".

LAS OTRAS PLANTAS

Cabe hacer presente también que el titular de la Federación Bahía Narau defendió técnicamente el proyecto diciendo que "en la Quinta Región hay 17 plantas de jibia. La gente tiene que saber que nuestra región es el sitio donde se desembarca la mayor cantidad de jibia del país. Hay 17 plantas que trabajan en esto. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hacen todas las plantas de acá de la zona. Los riles los envían a distintas plantas de procesamiento de estos líquidos, que están autorizadas por la autoridad ambiental y algunos envían a Til Til los desechos".

Asimismo, lamentó que no pudieran explicar el funcionamiento de la iniciativa ante el Concejo Municipal, señalando que "lamento que no nos hayan llamado. Nosotros tenemos conocidos para ir a explicar el proyecto. La jibia en la Quinta Región se trabaja limpia porque se viscera en el mar. Todo el producto, que es complicado porque la jibia tiene tinta y causa malos olores cuando es entera, nosotros la visceramos en el mar. (...) Y, además, por Quintero y Concón hoy día está pasando la jibia que se va a Placilla. Son 200 toneladas que se sacan para allá y otras se van a Papudo".

CONCEJALA RECHAZA RESIDUOS

Sobre este punto se refirió la concejala María José Aguirre, quien en diálogo con Puranoticia.cl respaldó la postura del Municipio de Concón afirmando que "siendo muy claros y respetuosos, porque entendemos que la planta es una medida de compensación para los pescadores de Quintero y de Puchuncaví, pero no queremos y no vamos a permitir ser el basurero de otras comunas porque aunque consideren que sea muy poca la cantidad de riles que se va a depositar en la comuna, sigue siendo un aumento a las amenazas que ya tenemos en Concón, que son muchísimas".

Además, indicó que "tenemos el ejemplo de San Antonio, donde vecinos denuncian hasta hoy malos olores de riles en una planta similar a la que se está presentando acá. Entonces, la verdad es que seguir aumentando la carga en la comuna, con lo que ya tenemos, con las amenazas constantes que se están produciendo en nuestra comuna, que está siendo muy atractiva para la industria, creo que no es necesario".

Finalmente, respecto de las críticas por no haber convocado a los pescadores a la sesión, la edil manifestó que "estoy absolutamente de acuerdo en que el diálogo es el mejor camino para resolver los problemas y yo estoy muy disponible a sentarme con quien sea para resolverlos. Pero insisto: nosotros somos una comuna saturada y no podemos aceptar más amenazas a nuestra calidad atmosférica".

De esta manera, la controversia por la planta procesadora de jibia dejó de centrarse exclusivamente en sus eventuales impactos ambientales y abrió un nuevo flanco de discusión marcado por las acusaciones de motivaciones políticas formuladas por la Federación Bahía Narau. Mientras los pescadores sostienen que existe una ofensiva impulsada desde la UDI y apuntan al core Osvaldo Urrutia como uno de sus principales detractores, desde el Municipio insisten en que sus reparos obedecen únicamente a la necesidad de resguardar a una comuna que ya soporta una importante carga ambiental.

PURANOTICIA