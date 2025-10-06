Pescadores de San Antonio en pie de guerra: denuncian que embarcaciones chinas están extrayendo jibia en aguas nacionales

Un grupo de pescadores artesanales de San Antonio encendieron barricadas y suspendieron el tránsito vehicular para protestar en contra de embarcaciones chinas que han recalado en nuestro país para llevar a cabo su actividad económica.

Los hombres de mar denuncian que bajo el pretexto de recargar combustible, estas naves estarían llegando a terminales marítimos de nuestro país, instancia que aprovecharían para extraer recursos marinos, como jibia, de manera ilegal.

En un video publicado en redes sociales, los pescadores señalaron que la manifestación es en "apoyo a todas las caletas nacionales" y que para ello "estamos parando San Antonio. Tenemos que luchar por nuestros recursos, ya que lamentablemente el Gobierno no quiere escuchar y tenemos que hacer soberanía con nuestros propios medios. Si no quieren apoyarnos, tendremos que luchar por las nuestras".

La protesta se llevó a cabo en la avenida Barros Luco de San Antonio, lugar donde –a la altura de Puertecito– encendieron neumáticos, los cuales sirvieron de barricadas para suspender por completo el tránsito vehicular en esta concurrida parte de la comuna.

Asimismo, los hombre de mar apuntan a que la manifestación tiene como objetivo visibilizar la molestia que tiene el gremio ante la falta de fiscalización por parte de las autoridades estatales frente a la amenaza que representa esta acción a la pesca local.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, expresó sobre este tema que "entendemos que los pescadores tienen algunas dudas respecto de embarcaciones chinas que estarían necesitando de mantención o algún tipo de apoyo logísticos en nuestros puertos, principalmente en la zona norte".

Asimismo, sostuvo que "la información que tenemos es que no hay pesca ilegal, pero que sí esto está generando temor en algunos pescadores. Por lo tanto, se están manifestando. Lo que hemos hecho es un despliegue de la fuerza policial en caso de ser necesario. Primero, el derecho a la manifestación, pero en condiciones pacíficas".

