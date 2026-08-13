Fiscalizan a 24 migrantes en San Felipe: extranjero fue denunciado por ingreso irregular

Un total de 24 personas extranjeras fueron fiscalizadas en pleno centro de San Felipe, en el marco de un operativo desplegado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes con apoyo técnico de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Valparaíso.

El procedimiento se desarrolló en calle Maipú, en las inmediaciones de un supermercado, y tuvo como objetivo verificar la situación migratoria de personas extranjeras y detectar eventuales casos de ingreso irregular al territorio nacional.

La fiscalización corresponde al noveno operativo coordinado entre la PDI y el Sermig en lo que va de 2026, despliegues que se han intensificado desde marzo como parte del trabajo conjunto de ambas instituciones en materia de control migratorio.

Durante la jornada fueron controladas personas de nacionalidades haitiana, boliviana, venezolana, colombiana, peruana y dominicana, detectándose una situación que derivó en una denuncia ante la autoridad correspondiente.

El director (s) del Sermig en la región de Valparaíso, Daniel Baltra, detalló que "fueron fiscalizadas 24 personas de nacionalidades haitiana, boliviana, venezolana, colombiana, peruana y dominicana, y de todas ellas una persona resultó denunciada por ingreso por paso no habilitado".

El operativo también se enmarca en las labores destinadas a detectar a personas que se encuentren en situación migratoria irregular, además de eventuales empleadores que contraten a extranjeros que no cuenten con los permisos necesarios para desempeñar actividades laborales en el país.

Desde el Servicio Nacional de Migraciones valoraron el despliegue conjunto con la policía civil, destacando la coordinación entre ambas instituciones para fortalecer las labores de fiscalización en terreno y avanzar hacia una migración regular, ordenada y segura.

De esta manera, el procedimiento realizado en San Felipe se suma a los distintos controles migratorios que la PDI y el Sermig han desarrollado durante este año en la región de Valparaíso, con especial énfasis en la identificación de situaciones que infrinjan la normativa vigente.

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