Decretan Alerta Amarilla para la región de Valparaíso por precipitaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos e incluso granizos

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso, Christian Cardemil, informó que el organismo decidió declarar Alerta Amarilla para la región de Valparaíso por evento meteorológico .

La autoridad dio a conocer que la región experimentará tormentas eléctricas de manera transversal, fuertes vientos, precipitaciones e incluso granizo.

Las precipitaciones se producirán desde este jueves y hasta el diá domingo, "las cuales podrán bordear del orden de los 8 a 10 milímetros diarios", dio a conocer.

En sectores cordilleranos habrá fuertes vientos con rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora, además de nieve, con "montos del orden de los 10 a los 15 centímetros diarios".

"Informamos a los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso que la Dirección Meteorológica de Chile ha actualizado la información técnica respecto de la inestabilidad atmosférica que afectará a la región desde el día de hoy y hasta el día domingo", relató Cardemil.

Añadió que "producto de esta situación atmosférica, la región experimentará tormentas eléctricas de manera transversal.

Asimismo, complementó, "estas tormentas eléctricas podrán venir acompañadas de fuertes vientos, precipitaciones e incluso granizo".

La autoridad informó que "se han pronosticado precipitaciones desde el día mismo hoy hasta el día domingo, las cuales podrán bordear del orden de los 8 a 10 milímetros diarios".

Asimismo, "en cordilleras experimentaremos fuertes vientos con rachas que podrán alcanzar incluso los 80 kilómetros por hora. Esto vendrá acompañado de precipitación sólida, es decir, nieve, la cual podrá alcanzar montos del orden de los 10 a los 15 centímetros diarios".

En base a esta información, la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió declarar Alerta Amarilla por evento meteorológico.

Al respecto, el director regional de Senapred sosstuvo que "como siempre, nuestra primera invitación es al autocuidado a ser responsables de no exponerse de manera innecesaria a los riesgos que se acaban de mencionar. En este sentido, el principal enfoque debe estar en mantenerse a resguardo cuando se manifiesten las tormentas eléctricas".

Finalmente, recalcó que "recomendamos seguir las instrucciones de las autoridades e informarse sobre la evolución de esta situación a través de los canales oficiales, pudiendo recurrir a nuestro sitio web www.senapred.cl".

PURANOTICIA