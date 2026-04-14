Pescadores de Caleta Portales no descartan protestas por retiro de nueva Ley de Pesca: "Estamos en estado de alerta"

Preocupados están los pescadores de la Caleta Portales de Valparaíso luego que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara el proyecto de nueva Ley de Pesca desde el Congreso para su reformulación, lo que en la práctica implica que deje de discutirse en su versión actual, sacarlo del trámite legislativo vigente y tener la posibilidad de volver a ingresarlo más adelante con algunas modificaciones.

Esta acción no ha sido bien recibida por los trabajadores del mar, quienes dicen estar en "estado de alerta" respecto a los cambios que pueda implementar el Ejecutivo a la iniciativa tramitada durante la administración del exPresidente Gabriel Boric, cuya gestión intentó dejar atrás la denominada «Ley Longueira».

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Caleta Portales, quien manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno, diciendo que "no estamos conformes con esto. Tuvimos una reunión con el Subsecretario de Pesca, el señor Osvaldo Urrutia, quien nos dijo que no está retirada la ley, que están viendo las formas y los formatos que tiene la nueva ley larga. Pero es extraño, porque a ningún pescador lo dejó conforme, no solamente a nosotros, sino que a los del norte, del sur y de todos lados porque no puede ser que vengan a retirar la ley".

Asimismo, planteó que "está bien que haya cambio de Presidente, de Gobierno y de partidos políticos, pero hay que respetar la ley. Usted sabe que hubo dos parlamentarios detenidos que están presos por la maldita Ley Longueira, como le decimos nosotros. Nosotros queremos esta nueva ley porque protegía los caladeros históricos".

En esa línea, el dirigente explicó que los pescadores cuentan con tres caladeros históricos: dos ubicados dentro de las 5 millas y un tercero situado entre las 7 u 8 millas, donde se concentra principalmente la captura de merluza común. En ese sentido, enfatizó que buscan ser reconocidos como pescadores artesanales, asegurando que hasta ahora ningún gobierno ha otorgado ese reconocimiento de manera efectiva.

"Le digo al Gobierno que se preocupe de los pescadores artesanales, que se preocupe sobretodo del combustible, que ahora lo subieron demasiado porque nosotros gastamos más combustible que los mismos colectiveros", expuso.

El dirigente detalló, además, los altos costos operacionales que enfrentan, indicando que cargan cerca de 50 litros diarios de bencina, cifra que aumenta considerablemente cuando se trata de capturar jibia, donde el consumo puede llegar entre 100 y 150 litros.

"Más encima nos cobran impuesto específico y nosotros no deberíamos pagarlo, porque nosotros no usamos carretera. Los que usan carretera pagan impuestos específico, nosotros no, nosotros usamos el mar. Todos esos temas hay que verlos bien, con claridad, pero todavía no está retirada 100% la nueva ley", dijo Tognio.

Es por todos estos motivos que los trabajadores del mar se encuentran observando lo que ocurrirá. De hecho, el dirigente de Caleta Portales explicó que "hemos hablado con varios dirigentes de otras regiones y estamos en estado de alerta".

Consultado respecto a qué implica esta situación, no descartó eventuales movilizaciones, manifestando que "se reúnen las caletas de aquí al Congreso Nacional para una marcha, una protesta o cada cual en su región. Nosotros, por ejemplo, si salimos a protestar, vamos a protestar sólo los de la Caleta Portales, no con otras caletas porque la última protesta fue muy brutal y tuvimos pescadores lesionados. De hecho, uno quedó casi ciego y otro quedó cortado en el brazo, y no queremos que pase eso".

En ese contexto, el escenario se mantiene en tensión entre los trabajadores del mar, quienes observan con desconfianza el futuro de la nueva normativa y exigen certezas sobre su contenido y tramitación. Mientras el Gobierno avanza en la reformulación del proyecto de nueva ley de pesca, desde las caletas advierten que se mantendrán vigilantes y no descartan acciones si consideran que sus demandas y derechos históricos no son considerados en la nueva propuesta gubernamental.

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