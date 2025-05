Pescadores artesanales marcharon por Valparaíso defendiendo cuotas aprobadas: "Industriales ahora están con amenazas"

Cerca de 500 fueron los pescadores de la región de Valparaíso y de otras zonas del país que arribaron hasta la Caleta Portales para iniciar una movilización hacia el Congreso Nacional, marchando por las transitadas avenida España y avenida Argentina.

El motivo de la caminata fue respaldar la votación de la Ley de Fraccionamiento en la Comisión Mixta; esto, tras las denuncias que apuntan a que los parlamentarios habrían votado con datos desactualizados sobre la extracción de la merluza.

Los hombres de mar manifestaron que buscaron salir a "defender las cuotas de pesca" aprobadas por la comisión de diputados y senadores, quienes aprobaron un 52% de la cuota de merluza común a la pesca artesanal y un 48% a la industrial.

Pero esta votación fue puesta en tela de juicio, especialmente –según dicen los artesanales– por sectores ligados a la pesca industrial, los cuales señalan que los parlamentarios votaron con una cifra entregada por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, la cual se encontraba desactualizada, situación que reconoció el Gobierno.

Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, señaló a Puranoticia.cl que "fuimos a Comisión Mixta y ganamos democráticamente y la pesca industrial hace caso omiso y ahora está con amenazas. Eso no puede ser. Se ganó en la Comisión Mixta y ahora debería pasar a ser ley. Eso es lo que debería haber pasado hace mucho tiempo con esta «Ley Longueira»".

De igual forma, el dirigente sostuvo que "ahora que se ganó (los industriales) están lamentando y amenazando, y eso no puede ser porque no se puede vivir de amenazas. Para repetirse la votación tiene que haber unanimidad y si no hay no se puede repetir, y por lo que hemos visto no la hay. Se ganó democráticamente".

Finalmente, acerca de la convocatoria, destacó que "hay pura paz, todos estamos manifestándonos pacíficamente y esperando que se logre lo que queremos, que es que pase a ley. Eso esperamos y que el Gobierno nos apoye".

Previamente, el presidente de la Federación Pescadores Unidos de la V Región, Miguel Ángel Hernández, sostuvo que invalidar la votación de la Comisión Mixta es "una nueva operación del sector industrial pesquero, que está chantajeando e intentando detener todo este proceso. Las denuncias están siendo apoyadas por parlamentarios que tienen vínculos con la industria y no es posible que el trabajo serio y responsable de todos estos meses sea anulado sólo por una cifra desactualizada".

