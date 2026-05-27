Pescadores artesanales de la región de Valparaíso inician paralización indefinida por crisis de la jibia y alza de combustibles

​Pescadores artesanales de diferentes caletas de la región de Valparaíso anunciaron el inicio de una paralización indefinida frente a la grave crisis provocada por la caída en el precio de la jibia y el aumento sostenido de los costos operacionales que enfrenta el sector, marcado por el alza del precio de los combustibles.

La decisión fue tomada tras una reunión que congregó a dirigentes y trabajadores de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso, quienes acordaron, en primer lugar, fijar un precio base de $520 por kilo de jibia; y en segundo lugar, anunciaron la creación de la Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región para luchar por las problemáticas que enfrentan las diferentes caletas de la zona.

“Hoy los pescadores artesanales estamos trabajando prácticamente para sobrevivir, mientras los intermediarios siguen aprovechándose y pagando precios que no reflejan la realidad del mercado”, señaló Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví.

En esa línea, el dirigente adelantó que “no solamente vamos a dar la pelea por el precio de la jibia, también vamos a defender la pesca artesanal frente a todas las amenazas que enfrenta el sector, incluyendo la discusión por la Ley de Pesca, el costo del combustible y las dificultades que viven diariamente los trabajadores del mar".

“Los compradores intermediarios de las plantas se están coludiendo para aprovecharse del pescador y pagarle un precio muy bajo”, acusó Nelson Abarca, presidente de la Corporación Puertecito San Antonio; mientras que Javier Álvarez, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Quintay, alertó que “el único recurso que hoy en día nos está quedando es la jibia, y si no la defendemos vamos a morir como pescadores artesanales”.

Finalmente, los pescadores artesanales hicieron un llamado transversal a parlamentarios y autoridades a involucrarse en la crisis que enfrenta actualmente la pesca artesanal, incluyendo demandas como la eliminación del impuesto específico a los combustibles y soluciones para pescadores afectados por sanciones y fiscalizaciones.

PURANOTICIA