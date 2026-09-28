Pescadores artesanales acusan "negativa política" del Seremi de Vivienda tras rechazo a planta de jibia en Puchuncaví

Pescadores artesanales pertenecientes a la Federación Bahía Narau manifestaron su profundo malestar e indignación luego de reunirse con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la región de Valparaíso. El encuentro, solicitado a través de la Ley del Lobby, tenía como objetivo revisar la resolución administrativa que rechazó la construcción de una planta de procesamiento de jibia en la comuna de Puchuncaví, proyecto impulsado por los propios trabajadores pesqueros.

La molestia de los dirigentes se acrecentó al llegar a las dependencias de la Seremi en Valparaíso y constatar que el seremi Marcelo Ruiz Fernández no se encontraba de manera presencial por estar en Santiago. Tras la presión ejercida por los asistentes, la autoridad debió conectarse mediante videoconferencia para escuchar los planteamientos de la organización.

El presidente de la Federación Bahía Narau, Hugo Poblete, catalogó la resolución como una decisión que responde a razones ideológicas y no a fundamentos técnicos:

"Súper molesto, súper desesperanzado también. Por palabras del mismo, textual, seremi, él no quiere que se haga la planta, aludiendo una contaminación que de verdad va a Quintero y Puchuncaví, me parece irrisorio. (…) es un tema, una negativa netamente política y biológica".

Asimismo, el dirigente cuestionó la falta de disposición al diálogo por parte del titular regional de Vivienda y acusó un trato despectivo hacia los trabajadores de la pesca artesanal:

"La verdad que estamos muy molestos porque el (…) seremi nos ha bloqueado de forma persistente. De hecho, las reuniones de lobby la habían echado abajo, sin argumentar, tuvimos que insistir, subir una reunión al ministro para que seremi nos recibiera. Ahora no nos iban a recibir, y por la presión que hicimos se conectó por Zoom. Una falta de respeto, nosotros los dirigentes no somos pagados acá, dejamos de trabajar, muchos de mis compañeros no fueron anoche a la pesca por estar aquí, y resulta que estos tipos, estos burócratas, nos tratan de forma súper despectiva".

Por su parte, la defensa legal de la federación cuestionó la interpretación jurídica realizada al aplicar el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (PREMVAL), señalando que la norma prohíbe instalaciones "peligrosas" en área rural, pero no aquellas calificadas como "molestas".

El abogado de la Federación, Jorge Valenzuela, remarcó que las explicaciones entregadas durante la reunión resultaron insostenibles en el marco legal vigente:

"Nos da una explicación técnica legal que es insuficiente. No es el argumento que cualquier abogado pudiese dar cuenta de que una norma especial está por sobre la general. Y, en definitiva, el seremi se arroga a la responsabilidad absoluta de que él fue el que rechaza derechamente la construcción de la planta por haber sido categorizada molesta".

Valenzuela enfatizó además que no existe impedimento expreso en la legislación para concretar una iniciativa de esta envergadura en el terreno asignado:

"Estipula o especifica que una planta o una industria categorizada molesta no pueda ser construida en la zona que se pretende construir. Más bien existe una norma especial que dice que las plantas que son categorizadas peligrosas no pueden construirse, pero no especifica desde ningún punto de vista que una categoría menos gravosa que esa no pueda construirse".

Ante este escenario, la Federación Bahía Narau ya interpuso un recurso de reposición y un recurso jerárquico para que sea el propio ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien revise la causa. Los dirigentes advirtieron que mantendrán la ofensiva administrativa y judicial, evaluando además el inicio de movilizaciones en la zona tras cinco meses de gestiones infructuosas para concretar una obra que beneficiaría a más de mil personas en la comuna.

PURANOTICIA