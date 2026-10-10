Pescador encuentra cuerpo sin vida de una mujer en sector de Cachagua en la playa Las Cujas

En horas de la tarde noche de este viernes un pescador encontró el cuerpo de una mujer en el sector de la Playa Las Cujas en el sector de Cachagua perteneciente a la comuna de Zapallar en el litoral central de la Región de Valparaíso.

De acuerdo a la información dada a conocer por T13.cl los hechos quedaron al descubierto en las inmediaciones del fundo Aguas Claras, iniciándose un operativo por parte de Carabineros, Seguridad Municipal y, posteriormente, por la Policía Marítima y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con los antecedentes preliminares dados a conocer se investiga si el cuerpo de esta mujer corresponde a denuncia por desaparición realizada días atrás en Santiago, debido a que documentos asociados a esa persona fueron encontrados en plena playa.

Por el momento, no se ha logrado confirmar la identidad del cuerpo encontrado por el pescador.

Durante la madrugada del sábado el Servicio Médico Legal retiró el cuerpo de esta mujer lugar, para continuar con las diligencias y así establecer la identidad y las circunstancias de su muerte.

PURANOTICIA