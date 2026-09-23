Ocho conductores controlados por Senda arrojaron consumo de alcohol o drogas durante Fiestas Patrias en la Quinta Región

Un amplio despliegue territorial realizó Senda Valparaíso durante las Fiestas Patrias, en apoyo a la labor fiscalizadora de Carabineros y como parte del programa Tolerancia Cero, iniciativa que busca prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

Un total de 656 kits de narcotest y alcotest fueron aplicados en la región, en el marco de seis operativos desarrollados en nueve comunas: Viña del Mar, Valparaíso, Limache, Olmué, El Tabo, Cartagena, Quillota, La Calera y Zapallar. En cada uno de estos despliegues se incorporaron los nuevos kits de narcotest “Drug Check 3000”, que permiten obtener un resultado en aproximadamente 3 a 5 minutos.

El nuevo kit, que permite reducir casi a la mitad el tiempo requerido por el sistema actualmente utilizado, detecta marihuana, cocaína, anfetamina, metanfetamina y opiáceos y, a diferencia del sistema anterior, no requiere de una máquina ni electricidad para analizar la muestra de saliva.

Durante los operativos se detectaron cuatro conductores con presunta presencia de drogas y cuatro en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que "un conductor que está bajo el efecto del alcohol o las drogas es un riesgo para las personas que están siendo transportadas y para el resto de los ocupantes de las vías. Sabemos que es una incomodidad cuando se detiene un vehículo por 15 minutos para que se haga el examen y tengamos resultados, pero estamos salvando vidas. Y eso es lo más importante para nosotros como Gobierno, salvar vidas y trabajar en la prevención”.

Pedro Martínez, director regional (s) de Senda Valparaíso comentó que "contar con herramientas que permitan realizar los controles en menor tiempo nos da la posibilidad de ampliar nuestra capacidad de testeo y fortalecer el apoyo que entregamos a la fiscalización. Este piloto nos permitirá evaluar en terreno el funcionamiento de una alternativa más rápida, con la misma calidad y manteniendo la detección de las mismas sustancias".

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que “los organismos policiales trabajan permanentemente en mantener controles aleatorios respecto de todas las materias de infracción de ley, en este caso la conducción bajo la influencia del alcohol, ebrio o bajo la influencia de las drogas. Así que este nuevo elemento que se ha presentado facilita esos controles al hacerlo en un menor tiempo, cosa que es muy importante cuando Carabineros trabaja en la vía pública".

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