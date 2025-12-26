Pesar en San Antonio: Concejal Caracciolo pierde la vida mientras pescaba en una playa de Pichilemu

La tarde de este viernes se confirmó el fallecimiento del concejal de San Antonio, Milko Caracciolo Soto, mientras realizaba labores de pesca deportiva en un sector de la playa Hermosa de la comuna de Pichilemu, en la región de O'Higgins.

La causa de fallecimiento de la autoridad por los periodos 2021-2024 y 2024-2028, fue un infarto.

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, informó que "a pesar de todo el trabajo desplegado por los equipos de emergencia, hospital, Samu, Bomberos, Carabineros e Ilustre Municipalidad de Pichilemu, la persona lamentablemente falleció en el lugar".

El concejal se desempeñó laboralmente en distintos ámbitos, destacando la pesca artesanal, la actividad portuaria, la construcción y labores de asesorías técnicas para distintas instancias de investigación pesquera, generando un fuerte arraigo con los pescadores de la Boca del Río Maipo, según destaca la Municipalidad de San Antonio.

Agregan que Milko Caracciolo es padre de dos hijos junto a Daisy Macarena, Kimelei Luciana de 26 años y Amaru Domingo de 18.

El Municipio decretó Duelo Comunal por dos días a partir de las 00:00 horas de este sábado 27 de diciembre.

"Con profundo pesar la Municipalidad de San Antonio informa sobre el fallecimiento de quien en vida fuera concejal en ejercicio por la comuna de San Antonio Milko Caracciolo Soto (1980-2025)", expusieron.

"Su partida ocurrió en Playa Hermosa en la comuna de Pichilemu, región de O'Higgins donde sufrió un infarto perdiendo la vida en el lugar", complementaron.

"El concejal, quien presidia las comisiones de Desarrollo Territorial, Medioambiente y Derechos Humanos, se encontraba realizando pesca deportiva lugar que visitaba frecuentemente por lazos familiares que lo unían a ese balneario", informaron.

La casa edilicia continuó señalando que "por tal lamentable motivo el municipio decretó Duelo Comunal por dos días a partir de las 00.00 horas del día sábado 27 de diciembre".

El alcalde Omar Vera expresó pesar por su fallecimiento: “Mis sentidas condolencias a su familia, padres, esposa hijos, seres queridos y al sector pesquero artesanal en estos momentos difíciles".

A lo que agregó que "teníamos ideas políticas distintas, lo conocía de hace muchos años, era una buena persona, siempre luchando por la defensa ambiental, la pesca artesanal y los derechos de los trabajadores. En este periodo en su calidad de concejal defendió sus ideales siempre con una respetuosa posición, colaborativo y dispuesto".

Junto con ello dijo que se está prestando todo el apoyo necesario a la familia, para lo cual se dispuso el desplazamiento de un equipo municipal al lugar para colaborar en todo lo que sea necesario.

Cabe señalar que se informará a través de los canales oficiales del municipio el lugar de su velatorio y sus funerales.

Quien también se refirió al deceso del concejal fue el excandidato presidencial, Eduardo Artés, quien en sus redes sociales escribió:

"Partió un compañero grande: falleció Milko Caracciolo, dirigente y luchador popular, concejal en San Antonio. Con Milko nos unía la lucha por una Patria nueva y popular. Un abrazo grande y fraterno a su familia y compañeros".

(Imágenes: Facebook de Roberto Córdova Carreño / El Ciudadano)

