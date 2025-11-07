Pesar en Olmué por muerte del ex alcalde Ricardo Ghiorzi: decretaron duelo comunal

La Municipalidad de Olmué confirmó el fallecimiento de Ricardo Ghiorzi Gutiérrez, ex alcalde y ex concejal de esta comuna del interior de la región de Valparaíso.

A través de una declaración publicada en redes sociales, la casa edilicia confirmó esta noticia, a la vez que expresaron sus condolencias a sus familiares.

"Jorge Jil Herrera, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Olmué, junto al Honorable Concejo Municipal, funcionarios y trabajadores de nuestro Municipio, expresan sus sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de nuestro destacado vecino", señalaron desde la entidad comunal en un mensaje en Facebook.

De igual forma, desde la Municipalidad de Olmué manifestaron que "nuestros sentimientos de pesar a su esposa, hijos, nietos, amigos y colegas".

También recordaron que Ghiorzi fue alcalde, concejal, director de la Escuela Montevideo, profesor y vecino de esta comuna de la provincia de Marga Marga.

Debido a su muerte, se decretó Duelo Comunal durante tres días en honor a su memoria. Respecto a su último adiós, indicaron que prontamente se informará.

PURANOTICIA