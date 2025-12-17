Personal de la Armada detiene en Valparaíso a colombiano que mantenía dos órdenes pendientes de captura por hurto y lesiones

A través de un control de identidad preventivo, los funcionarios de la institución naval fiscalizaron a un hombre que, además, mantiene su situación migratoria irregular en Chile.
Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido por personal de la Armada de Chile luego de detectar que mantenía dos órdenes de captura pendientes.
A través de un control de identidad preventivo, los funcionarios de la institución naval fiscalizaron a un hombre en la comuna de Valparaíso.
Al revisar sus antecedentes, chequearon que correspondía a un ciudadano colombiano que mantiene su situación migratoria irregular en Chile.
Asimismo, observaron los funcionarios de la Armada que mantiene dos órdenes de detención vigentes por los delitos de hurto simple y lesiones leves.
De esta manera, el individuo fue detenido y puesto a disposición de la justicia para que en tribunales se resuelva su futuro.
