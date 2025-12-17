Personal de la Armada detiene en Valparaíso a colombiano que mantenía dos órdenes pendientes de captura por hurto y lesiones

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido por personal de la Armada de Chile luego de detectar que mantenía dos órdenes de captura pendientes.

A través de un control de identidad preventivo, los funcionarios de la institución naval fiscalizaron a un hombre en la comuna de Valparaíso.

Al revisar sus antecedentes, chequearon que correspondía a un ciudadano colombiano que mantiene su situación migratoria irregular en Chile.

Asimismo, observaron los funcionarios de la Armada que mantiene dos órdenes de detención vigentes por los delitos de hurto simple y lesiones leves.

De esta manera, el individuo fue detenido y puesto a disposición de la justicia para que en tribunales se resuelva su futuro.

