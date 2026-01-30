Personal de Gendarmería evitó el ingreso de droga oculta en tubos de pasta de dientes a la cárcel de Los Andes

La exhaustiva revisión por parte del personal a cargo del ingreso de visitas y encomiendas, logró evitar el ingreso de diversos elementos prohibidos al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes.

Uno de los hallazgos, permitió el decomiso de 27 envoltorios con cannabis sativa, ocultos en dos tubos de pasta de dientes, en una encomienda cuyo destinatario era una persona privada de libertad.

Mientras que, otro intento de ingreso de sustancias ilícitas fue advertido a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), luego que el personal se percatara de actitudes sospechosas por parte de una visita, a quien se realizó seguimiento, logrando requisar un teléfono celular, un cable USB y tres envoltorios con drogas de distinto tipo.

El jefe del CCP Los Andes, Capitán Francisco García Vera, explicó que todas las incautaciones tienen como objetivo común, mantener el control y la seguridad de los establecimientos penales. "Quiero destacar el profesionalismo, compromiso y dedicación de nuestro personal en cada uno de los procedimientos ejecutados”, destacó.

Como parte del procedimiento, Gendarmería de Chile informó cada uno de estos hallazgos al Ministerio Público.

La institución penitenciaria indicó que de manera constante actualiza sus medidas y protocolos, para evitar que elementos prohibidos lleguen a manos de la población penal y alteren la seguridad al interior de los recintos penales.

PURANOTICIA