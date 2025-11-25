Persecución por Villa Alemana termina con sujeto detenido por robo frustrado en Limache

En Villa Alemana detuvieron a uno de los delincuentes que participó en un robo frustrado cometido contra una víctima en la comuna de Limache.

Carabineros dio a conocer que se trata de un individuo de 31 años, quien fue capturado luego de una persecución por las calles de la comuna villaalemanina.

El hecho se originó luego que la víctima informara al 133 que desde un vehículo color negro descendieron sujetos para robarle, no logrando su objetivo.

Posteriormente, y ante esa alerta de la Central de Comunicaciones, los funcionarios policiales ubicaron el vehículo descrito y dieron inicio a una persecución.

El capitán Felipe Delgado, subcomisario de la 6ª Comisaría, explicó que "bajaron los tres ocupantes y huyeron en diferentes direcciones, por lo cual se logra detener a uno, quien posteriormente es imputado por el delito de robo frustrado".

Tras la detención, los uniformados se percataron que el vehículo en el que se desplazaban los sujetos mantenían encargo vigente por el delito de robo, modalidad encerrona, encontrando objetos conocidos para cometer delitos de robo.

De igual forma, se halló un arma a fogueo, con el que se presume intimidaban a sus víctimas. El imputado fue puesto a control de detención donde será formalizado

PURANOTICIA