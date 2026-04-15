Persecución por la ruta 5 Norte deja tres detenidos por tráfico de drogas en Nogales

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, luego de un procedimiento realizado por Carabineros en Nogales.

El hecho se registró en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 121, en el sector El Melón, donde personal policial efectuaba controles vehiculares.

En ese contexto, un vehículo station wagon fue fiscalizado por exceso de velocidad, momento en que su conductor evadió el control y se dio a la fuga en dirección al sur.

Ante esta situación, Carabineros inició un seguimiento controlado que culminó en la ruta F-20, donde el vehículo fue finalmente interceptado. En el lugar, los funcionarios procedieron a la detención de sus ocupantes por conducción temeraria.

Al revisar el portamaletas del automóvil, se encontró una bolsa de color negro que contenía cuatro paquetes de marihuana, correspondientes a 5 kilos 390 gramos.

Los tres detenidos —de 35, 37 y 38 años, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales— fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó su paso a audiencia de control de detención y posterior formalización.

La droga fue incautada y retirada de circulación como parte del procedimiento.

PURANOTICIA