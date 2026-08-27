Persecución policial termina con un vehículo incrustado en poste y un detenido por contrabando en Villa Alemana

Un procedimiento desarrollado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana terminó con una persona detenida, la incautación de cigarrillos de contrabando y un vehículo impactando un poste de alumbrado público, situación que provocó la interrupción del suministro eléctrico en un sector residencial de Peñablanca.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, cerca de las 13:00 horas funcionarios de la SIP realizaban diligencias propias de su especialidad en el sector de calles Presbítero Eduardo Lecaurt y Presbítero Osvaldo Lira, cuando detectaron un vehículo cuyos ocupantes mantenían una actitud sospechosa y dispusieron su fiscalización. El conductor desatendió la señal de detención y dirigió el vehículo contra el personal policial, cuyos funcionarios lograron evitar el impacto y resultaron ilesos.

El mayor de Carabineros de Villa Alemana, Heriberto Albanés, explicó que tras ello se inició la persecución del automóvil. “Al proceder a fiscalizarlo, el vehículo se lanza contra el personal policial (…) Al llegar al lugar y al verse acorralado, el conductor pierde el control del vehículo e impacta un poste de luminaria, quedando sin suministro eléctrico la población”, detalló.

La persecución policial controlada se extendió por el sector de Peñablanca y concluyó en la intersección de Presbítero Osvaldo Lira Pérez con Presbítero Eduardo Lecaurt, donde el conductor perdió el control y colisionó contra un poste de alumbrado público, provocando daños a un bien nacional de uso público. En el lugar, personal SIP concretó inmediatamente su detención.

Al registrar el automóvil, Carabineros encontró e incautó distintos tipos de cajetillas y cartones de cigarrillos de procedencia extranjera, cuya internación legal al país no pudo ser acreditada y que serían constitutivos del delito de contrabando. “Tenemos un detenido, el cual portaba contrabando de cigarrillos. Lo tenemos detenido también por receptación y por homicidio frustrado a carabinero en servicio”, señaló Albanes.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal de turno, quien instruyó que el detenido pase a control de detención en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, además de la notificación al Servicio Nacional de Aduanas para realizar el avalúo de las especies incautadas y ejercer las acciones penales correspondientes. El procedimiento se mantiene en desarrollo.

APOYO MUNICIPAL

Tras la emergencia, la Municipalidad de Villa Alemana desplegó personal de Seguridad Municipal en apoyo al procedimiento policial y activó a sus equipos para abordar las consecuencias de la colisión. El alcalde Nelson Estay, quien fue al lugar de los hechos, informó que la Unidad de Alumbrado Público concurrió al lugar y que se realizaron coordinaciones con Chilquinta para efectuar las maniobras necesarias y posteriormente retirar el poste dañado.

“Nosotros ya estamos como municipio. Viene la Unidad de Alumbrado Público para hacer el corte del suministro en forma permanente antes que se retire el poste. También estamos con Chilquinta, que viene a retirar el poste. Por lo tanto, todas las gestiones que corresponden al municipio las estamos realizando”, explicó el jefe comunal.

Estay destacó además el trabajo preventivo desarrollado por Carabineros y el permanente despliegue policial en los barrios de la comuna. “A veces no nos damos cuenta, pero Carabineros siempre está trabajando, siempre está haciendo su labor. Por eso agradecer todo el apoyo y el trabajo de una institución tan noble y querida”, manifestó.

Finalmente, el alcalde recalcó la importancia de este tipo de procedimientos para proteger la tranquilidad de los sectores residenciales: “Sacamos a delincuentes de circulación, y eso es muy grato, porque ellos son los que efectivamente alteran el orden y la tranquilidad de cada uno de nosotros”.

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