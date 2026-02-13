Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Persecución policial en Valparaíso termina con detención de conductor y su acompañante por tráfico de drogas

Persecución policial en Valparaíso termina con detención de conductor y su acompañante por tráfico de drogas

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Durante la huida, los imputados de 29 y 58 años dejaron más de 2 kilos de marihuana y pasta base de cocaína. Ambos, con antecedentes penales, serán llevados a control de detención.

Persecución policial en Valparaíso termina con detención de conductor y su acompañante por tráfico de drogas
Viernes 13 de febrero de 2026 12:00
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

A raíz de un control vehicular nocturno en Av. Colón con Ferrari, Carabineros de la 8va. Comisaría Florida de Valparaíso detuvo a un conductor y acompañante por tráfico de drogas. 

Durante el procedimiento, los sujetos huyeron, iniciándose un seguimiento a distancia por diferentes calles del plan, desprendiéndose en el camino de dos bolsas con más de 2 kilos de marihuana y bolsas contenedoras de pasta base de cocaína, para finalmente darles alcance en calle Colón con Canciani, en el centro de la ciudad. 

Los imputados de 29 y 58 años, ambos con antecedentes penales, pasarán este viernes a control de detención.

PURANOTICIA