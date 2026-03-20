Persecución policial desde el cerro Los Placeres hasta la ruta 68 terminó con dos sujetos detenidos y un arma de fuego incautada

Un operativo de Carabineros en el cerro Los Placeres de Valparaíso permitió la detención de dos personas, además de la incautación de un arma de fuego y la recuperación de un vehículo con encargo por robo.

El procedimiento fue adoptado por personal de la 3ª Comisaría Norte, luego que la Central de Comunicaciones (Cenco) alertara sobre un robo con intimidación en el sector, donde los autores se desplazaban en un automóvil sustraído.

Según explicó el mayor Hernán Díaz, comisario de la unidad, a raíz de los delitos que han afectado al cerro Los Placeres se han intensificado los servicios policiales en la zona, lo que permitió que funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) lograran ubicar el vehículo involucrado.

A partir de ello, se inició un seguimiento controlado que se extendió hasta la ruta 68, en dirección a Santiago. A la altura del kilómetro 69, los ocupantes del móvil, al percatarse de la presencia policial, detuvieron su marcha e intentaron huir a pie.

No obstante, la acción fue frustrada por Carabineros, quienes lograron la detención de ambos individuos en el lugar.

En el procedimiento, además, se recuperó el automóvil que mantenía encargo vigente por robo y se incautó un arma de fuego, elementos que quedaron a disposición de la justicia.

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