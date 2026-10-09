Persecución policial deja dos detenidos en Quilpué: un adulto y un adolescente portaban cuchillo y pistola adaptada para el disparo

Dos jóvenes fueron detenidos por Carabineros en Quilpué por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte de arma blanca e infracción a la Ley 20.000 de drogas, tras intentar escapar de una fiscalización policial en el sector céntrico de la comuna.

El procedimiento se registró durante un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la plaza Arturo Prat, específicamente en la intersección de calles Esmeralda con Cumming, lugar donde los funcionarios de la policía uniormada advirtieron que dos sujetos intercambiaban un objeto, por lo que se acercaron para fiscalizarlos.

Al percatarse de la presencia policial, los antisociales huyeron, dando inicio a un seguimiento que terminó con ambos detenidos. Se trata de un joven de 19 años, que registra antecedentes, y un adolescente de 15 años, de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, durante la huida los sujetos arrojaron un cuchillo y una pistola con cargador, sin munición y adaptada para el disparo. Además, uno mantenía un envoltorio de marihuana.

Ambos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinó que fueran presentados a control de detención por los delitos asociados al porte ilegal de arma de fuego, porte de arma blanca e infracción a la Ley 20.000 de drogas.

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