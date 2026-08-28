Persecución nocturna termina con carabinera lesionada tras caer desde siete metros en Quillota

Una peligrosa persecución nocturna terminó con una funcionaria de Carabineros lesionada durante la madrugada de este viernes en el centro de Quillota. El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando personal policial, junto a funcionarios de Seguridad Pública Municipal, desplegó un operativo para detener a un hombre que se desplazaba de manera sospechosa sobre las techumbres de distintos locales comerciales ubicados en calle Chacabuco, entre Freire y Blanco.

Mientras se desarrollaban las maniobras para cercar al sospechoso, una de las carabineras sufrió un grave accidente luego de que cediera la superficie sobre la que se encontraba, provocando su caída desde una altura aproximada de siete metros.

Tras la precipitación, los equipos de emergencia debieron ingresar a las dependencias de un Centro de Diálisis contiguo, con el objetivo de acceder al lugar donde se encontraba la funcionaria y facilitar el trabajo del personal del SAMU, que le brindó las primeras atenciones médicas.

En paralelo, las fuerzas de orden lograron concretar la detención del individuo en el mismo sector. Al momento de su captura, se estableció que el sujeto portaba diversos elementos presuntamente sustraídos, entre ellos cañerías de cobre y medidores de agua.

Respecto del procedimiento y el accidente que afectó a la funcionaria policial, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quillota, Rodrigo Ortiz, lamentó lo ocurrido y entregó un mensaje tras el operativo:

"Le enviamos mucha fuerza y una pronta recuperación".

La carabinera fue trasladada inicialmente hasta el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde fue sometida a una primera evaluación médica. Posteriormente, durante la mañana de este viernes, se confirmó su derivación al Hospital de Carabineros, en la región Metropolitana, recinto donde permanece estable y fuera de riesgo vital.

PURANOTICIA