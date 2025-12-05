Persecución en Quilpué termina con sujeto detenido por portar arma de fuego robada

Un sujeto de 24 años fue detenido por Carabineros luego de ser sorpendido portando un arma de fuego, la cual registraba encargo por robo.

Funcionarios de la 2ª Comisaría de Quilpué, mientras realizaban patrullajes en población Costa Sol, detectaron que un automóvil se dio a la fuga para evitar una fiscalización.

Tras darle alcance, lograron controlar al conductor identificado como C.D.J.M., de 24 años, quien además registra antecedentes policiales.

Asimismo, los uniformados de servicio motorizado verificaron que bajo el asiento del automóvil mantenía una pistola, además de munición 9mm entre sus vestimentas.

Al realizar la revisión del armamento de fuego, comprobaron que registraba encargo por robo desde noviembre del 2016, en la comuna de Temuco.

Cabe hacer presente que el detenido fue puesto a disposición de la justicia.

PURANOTICIA