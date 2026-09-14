Persecución desde Viña del Mar termina con cuatro detenidos y tres funcionarios municipales lesionados en Valparaíso

Una persecución que se inició en Viña del Mar terminó en las calles de Valparaíso, luego de que inspectores de Seguridad Pública de la Ciudad Jardín y Carabineros siguieran a un automóvil por distintas arterias de ambas comunas.

El procedimiento culminó en la intersección de avenida Pedro Montt con Freire, donde se registró un accidente de tránsito. De manera preliminar, cuatro delincuentes fueron detenidos producto del operativo que terminó con un automóvil chocado.

A raíz de la situación, tres funcionarios municipales resultaron lesionados. El procedimiento policial continúa en desarrollo y se espera información oficial respecto de las circunstancias en que se produjo la persecución y el posterior accidente.

Debido al operativo, Transporte Informa comunicó la suspensión del tránsito en avenida Pedro Montt, entre Freire y avenida Francia, en ambos sentidos, mientras se mantiene el procedimiento en el lugar, a la altura del Parque Italia.

PURANOTICIA