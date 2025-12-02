Persecución desde Hijuelas hasta Renca termina con tres detenidos por robo de camión

Tres delincuentes fueron detenidos luego del robo de un camión en la comuna de Hijuelas, al interior de la región de Valparaíso.

El hecho fue advertido por la víctima a Carabineros en la Tenencia Carreteras, a quienes les indicó que le estaban sustrayendo su propiedad en la feria.

Así es como se inició un operativo policial por la zona para dar con el paradero de la máquina, la cual divisada aunque ya sin su patente.

De esta manera se inició una persecución por la ruta 5 Norte, en dirección al sur, donde se logró darle alcance al camión y a sus ocupantes en Renca.

El subteniente Fidel Varela, de la Prefectura Radiopatrullas, comentó al respecto que el “seguimiento controlado se da por finalizado en la comuna de Renca donde se detiene a tres personas chilenas adultas”.

Cabe hacer presente que los detenidos mantienen antecedentes policiales y fueron trasladados hasta hasta la 7ᵃ Comisaría de Carabineros de La Calera.

Informados los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se estableció que los tres sujetos pasen a audiencia de control de detención y posterior formalización.

