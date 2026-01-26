Click acá para ir directamente al contenido
Persecución controlada por Reñaca termina con dos detenidos por robo de vehículo

Delincuentes robaron un automóvil en Concón, con el cual emprendieron su huída hacia la comuna de Valparaíso, siendo interceptados por Carabineros en Viña del Mar.

Lunes 26 de enero de 2026 20:56
Asimismo, la policía uniformada reportó que en el procedimiento lograron la detención de dos individuos por el delito de robo de vehículo.

Esto se materializó luego de un patrullaje controlado, que permitió detener a los sujetos cuando intentaban huir desde Reñaca en dirección a Valparaíso.

Conforme a instrucciones emanadas desde el Ministerio Público, ambos imputados pasaron a audiencia de control de detención.

