Persecución controlada por Reñaca termina con dos detenidos por robo de vehículo

Asimismo, la policía uniformada reportó que en el procedimiento lograron la detención de dos individuos por el delito de robo de vehículo.

Esto se materializó luego de un patrullaje controlado, que permitió detener a los sujetos cuando intentaban huir desde Reñaca en dirección a Valparaíso.

Conforme a instrucciones emanadas desde el Ministerio Público, ambos imputados pasaron a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA