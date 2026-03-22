Perrito recibe descarga eléctrica de poste de alumbrado público en Las Salinas: Municipio de Viña apunta a empresa externa

Los hechos que terminaron con la muerte de la mascota levantaron las alertas del estado de los postes de alumbrado público existentes en el lugar.
Un preocupante hecho sucedió la noche del viernes en el sector de Las Salinas en Viña del Mar, específicamente en el sector cercano a un cruce peatonal entre el borde costero y la estación de servicio Copec que se encuentra en dirección a Reñaca.
Según los antecedentes publicados por la red social concónaldia una familia cruzaba la calle junto a su hija pequeña y su mascota cuando, al pasar junto a un poste de alumbrado público, el perrito recibió una fuerte descarga eléctrica, falleciendo en el lugar pese a los intentos por auxiliarlo.
Las gravedades de los hechos obligaron a un operativo del equipo de emergencia del municipio quien llegó rápidamente al lugar para prestar apoyo a la familia y resguardar la zona de peligro.
La propia alcaldesa Macarena Ripamonti en redes sociales dijo “lamentamos profundamente lo ocurrido en nuestra ciudad y en especial acompañamos el dolor de la familia. Se ha instruido la entrega de un informe completo por parte de la empresa externa encargada de la mantención y supervisión de todos los postes del sector de Las Salinas, tendrán que responder a la brevedad. A partir de estos antecedentes, se adoptarán todas las medidas disciplinarias y técnicas. Personalmente me encargaré que la empresa se haga responsable ante la situación”.
La empresa Chilquinta por su parte se desentendió de la situación debido a que el poste del alumbrado público en cuestión no es de su propiedad y responsabilidad. Por su parte el propio municipio siguiendo la línea de lo comentado por su alcaldesa en redes dijo que la mantención de estos postes corresponden a una empresa externa.
PURANOTICIA