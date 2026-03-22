Perrito recibe descarga eléctrica de poste de alumbrado público en Las Salinas: Municipio de Viña apunta a empresa externa

Un preocupante hecho sucedió la noche del viernes en el sector de Las Salinas en Viña del Mar, específicamente en el sector cercano a un cruce peatonal entre el borde costero y la estación de servicio Copec que se encuentra en dirección a Reñaca.

Según los antecedentes publicados por la red social concónaldia una familia cruzaba la calle junto a su hija pequeña y su mascota cuando, al pasar junto a un poste de alumbrado público, el perrito recibió una fuerte descarga eléctrica, falleciendo en el lugar pese a los intentos por auxiliarlo.

Las gravedades de los hechos obligaron a un operativo del equipo de emergencia del municipio quien llegó rápidamente al lugar para prestar apoyo a la familia y resguardar la zona de peligro.

La propia alcaldesa Macarena Ripamonti en redes sociales dijo “lamentamos profundamente lo ocurrido en nuestra ciudad y en especial acompañamos el dolor de la familia. Se ha instruido la entrega de un informe completo por parte de la empresa externa encargada de la mantención y supervisión de todos los postes del sector de Las Salinas, tendrán que responder a la brevedad. A partir de estos antecedentes, se adoptarán todas las medidas disciplinarias y técnicas. Personalmente me encargaré que la empresa se haga responsable ante la situación”.

La empresa Chilquinta por su parte se desentendió de la situación debido a que el poste del alumbrado público en cuestión no es de su propiedad y responsabilidad. Por su parte el propio municipio siguiendo la línea de lo comentado por su alcaldesa en redes dijo que la mantención de estos postes corresponden a una empresa externa.

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