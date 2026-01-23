Permisos, terrenos y auditorías: concejales de Zapallar, Papudo y Puchuncaví exponen presuntas anomalías ante la contralora Pérez

Concejales de Zapallar, Papudo y Puchuncaví, acompañados del diputado Nelson Venegas, llegaron hasta la Contraloría General de la República para llevarle a la jefa de la entidad, Dorothy Pérez, una batería de cuestionamientos relacionada a eventuales irregularidades administrativas que cometieron en sus respectivas comunas.

En el caso de Zapallar, se le pidió a la contralora tener conocimiento de los avances de la investigación, solicitada en el oficio N° E122933 de 2025, sobre situaciones asociadas al uso de un terreno adquirido por la Municipalidad que administra Gustavo Alessandri tanto para la ejecución de proyectos habitacionales como para la implementación de infraestructura deportiva o recreativa, además de sus gastos.

En ese sentido, en la cita llevada a cabo en Santiago solicitaron conocer avances de la investigación y revisión de los antecedentes que fueron aportados por el Municipio de Zapallar y también de los recabados por la Contraloría General de la República.

El concejal Reinaldo Fernández señaló que "nos vamos con mucha satisfacción porque en nuestra comuna existen procesos que se encuentran en investigación especial. Todas estas gestiones las hacemos en nombre de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos". Junto a la compra de este terreno, expresó preocupación también por errores administrativos y la actualización del Plano Regulador Comunal.

Respecto a lo que ocurre en Papudo, se le solicitó a la contralora Dorothy Pérez que aclare tres materias consideradas de alta relevancia comunal: el estado de los sumarios administrativos por irregularidades en permisos de circulación (Informe N°347/2024); la auditoría externa pendiente sobre horas extraordinarias de la administración anterior; y las observaciones sobre votación y quórum en acuerdo extrajudicial (sesión del Concejo Municipal del 18 de noviembre de 2025).

Esto se planteó con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), por lo que también se le formularon consultas específicas relativas al rol de supervisión y el estado de los procesos actualmente pendientes.

El concejal Daniel Muñoz manifestó tras la cita en la capital que "esta instancia es clave para fortalecer nuestro rol, porque la ciudadanía espera respuestas sobre auditorías pendientes, permisos de circulación y decisiones que afectan el borde costero. Mantener la confianza pública es fundamental". Cabe hacer presente que a la reunión también asistieron los concejales papudanos Cecilia Rivera y Gonzalo Olmos.

Finalmente, en cuanto a la Municipalidad de Puchuncaví, en la instancia se revisaron algunos requerimientos pendientes enviados a la Contraloría Regional de Valparaíso, los que dicen relación con una serie de acciones acerca de la gestión municipal del alcalde Marcos Morales, aunque no se precisaron mayores antecedentes al respecto.

Tras la cita, el concejal Juan Peña destacó que "pudimos exponer distintas denuncias y oficios, y la Contralora comprometió darle agilidad a algunos procesos, lo que nos deja muy satisfechos porque estamos cumpliendo el rol fiscalizador que la ley nos mandata". Vale indicar que a la reunión en Santiago también asistieron los ediles puchuncavinos Rosa Berríos, Benjamín Angulo y Agustín Valencia.

El diputado Nelson Venegas subrayó la relevancia del encuentro y del rol fiscalizador de las autoridades comunales, destacando que "las concejalas y los concejales cumplen un rol fundamental dentro de las comunas. Ellos son los que fiscalizan, los que hacen posible que no haya malversación de fondos públicos. Y por eso hemos tenido esta reunión en conjunto con los concejales y con la Contralora Nacional".

