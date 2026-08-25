Pérgola de las Flores de Valparaíso avanza en su recuperación con obras que alcanzan 50%

Las obras de recuperación integral de la Pérgola de las Flores de subida Cumming alcanzaron un 50% de avance, en el marco de un proyecto impulsado por la Municipalidad de Valparaíso para revitalizar uno de los espacios más tradicionales de la ciudad.

La intervención se desarrolla en el sector comprendido entre las intersecciones de avenida Cumming, Almirante Montt y calle Wagner, emplazamiento que forma parte del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

El proyecto contempla una inversión de $178.912.871, financiada con aportes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), mediante su Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), además de recursos municipales. Las obras están a cargo de la empresa Capra Servicios SpA.

Entre los trabajos considerados se encuentra la recuperación de la fachada, renovación de pavimentos y baños, reparación de filtraciones y reacondicionamiento de los espacios interiores, junto con la incorporación de nuevos revestimientos y artefactos.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó que "la Pérgola de las Flores de subida Cumming es parte de la identidad y de la memoria de Valparaíso. Recuperarla significa también cuidar un espacio que durante años ha sido un punto de encuentro para quienes viven, trabajan y visitan nuestra ciudad. Este proyecto es muy relevante, porque no solo permitirá recuperar la pérgola, sino que también fortalecerá el circuito de baños públicos que estamos habilitando, que son muy necesarios para la ciudad entera".

La jefa comunal agregó que "estamos mejorando las condiciones de este lugar porque queremos devolverlo a la comunidad para que vuelva a ser un espacio activo de encuentro, que pueda ser disfrutado por vecinos, comerciantes y visitantes”.

RECUPERAR EL BARRIO

Desde la comunidad también valoraron el avance de los trabajos. Sonia Marín, presidenta de la Junta de Vecinos N°74 de Cumming, comentó que "es un excelente progreso, se ve muy hermoso. Han recuperado la originalidad de la pérgola y es muy importante para el barrio, porque el barrio aparte de ser gastronómico también es cultural, entonces, es fundamental que la municipalidad haga esta recuperación en los territorios de los patrimonios por nuestra historia. La idea es recuperar el barrio para el barrio y también que los turistas puedan llegar a un barrio con propuesta cultural”.

De acuerdo con el proyecto, la intervención no solo apunta a mejorar las condiciones físicas del inmueble, sino también a generar un entorno más adecuado para los comerciantes y locatarios que desarrollan sus actividades en el lugar, además de quienes diariamente recorren y visitan este tradicional punto de Valparaíso.

La recuperación de la pérgola se encuentra incorporada a la cartera de inversiones del PREAVS de la Subdere y forma parte de la estrategia municipal para intervenir espacios públicos que presentan deterioro y requieren obras de recuperación integral.

En ese contexto, la iniciativa busca contribuir a la revitalización del sector, fortaleciendo las condiciones para el comercio y el turismo y, al mismo tiempo, resguardando el carácter patrimonial del entorno.

SITIO PATRIMONIAL

La directora ejecutiva de la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, Macarena Carroza, sostuvo que "este proyecto, que forma parte del Plan de Gestión a través del programa de Espacio Público y Equipamiento Urbano, representa un avance muy significativo que tributa al Sitio Patrimonio Mundial. Este tipo de mejoras no solo permite revitalizar el espacio público y generar mejores condiciones para quienes lo habitan y visitan, sino que también contribuye a activar el entorno y fortalecer su desarrollo económico".

"Recuperar espacios de calidad es también una forma de devolver vida al barrio y generar nuevas oportunidades para su comunidad, que, sumado a otros programas de la Corporación, como es la recuperación de fachadas y mejoras en inmuebles específicos van generando una visión del Sitio que todos queremos".

Se estima que las obras beneficiarán a más de 5.000 personas, entre vecinos, comerciantes, locatarios y visitantes, contribuyendo a recuperar un espacio de alto valor patrimonial y a fortalecer la vida urbana de uno de los barrios tradicionales de Valparaíso.

PURANOTICIA